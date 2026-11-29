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Când interiorul mașinii începe să capete un miros neplăcut, multe persoane se grăbesc să folosească un odorizant sau să facă o curățenie superficială. Dar nu întotdeauna este suficient. Un miros persistență poate semnala o problemă ascunsă, uneori chiar mecanică, care merită investigată. De la resturi alimentare până la infiltrații, fiecare miros are o cauză, iar unele dintre ele pot duce la consecințe mai grave decât se pare la prima vedere.

De unde poate proveni mirosul neplăcut?

Resturile alimentare și lichidele vărsate pot rămâne ascunse între scaune, în suporturile pentru pahare sau în tapițerie, generând mirosuri nesimțite inițial. Umezeala acumulată, de la covorașele ude sau mocheta umedă, poate duce la mirosuri persistente, iar apă pătrunsă în portbagaj poate crea probleme de natură structurală. Tutunul și animalele de companie pot lăsa urme de mirosuri adânc pătrunse în materiale. Dar ce este mai grav, sistemul de climatizare poate deveni o sursă nesecurizată de mirosuri, mai ales dacă apare la pornirea ventilației. În astfel de cazuri, filtrul de habitaclu sau depunerea de umezeală în instalație pot fi vinovate.

Un miros de combustibil, gaze de eșapament sau plastic încins nu este doar neplăcut, ci poate semnala defecțiuni tehnice. Dacă îți dă seama de acest lucru, oprește-ți mașina imediat într-un loc sigur și solicită asistență de specialitate. Ignora aceste semnale poate duce la pagube mai mari, unele chiar costisitoare.

Cum cureți interiorul pentru a elimina sursa mirosului?

Dacă ai identificat resturi alimentare sau murdărie acumulată, îndepărtează-le și aspiră temeinic interiorul, acordând atenție spațiilor dintre scaune și sub banchetă. În cazul lichidelor vărsate pe tapițerie, îndepărtează excesul prin tamponare, fără să freci pata. Folosește apoi o soluție compatibilă cu materialul, respectând instrucțiunile de aplicare. Dacă lichidul a pătruns în spuma scaunului, curățarea superficială poate fi insuficientă, iar o intervenție profesională poate deveni necesară.

Accesoriile trebuie alese în funcție de suprafața curățată. Periile pentru textile ajută la desprinderea murdăriei din țesătură, în timp ce pensulele moi și lavetele din microfibră sunt utile pentru plastice și îmbinări. Folosirea unor accesorii pentru interiorul auto potrivite reduce riscul deteriorării materialelor prin frecare excesivă. Pentru șoferii care preferă să își întrețină singuri mașina, este important să aleagă produse dedicate detailingului auto, ușor de utilizat și adaptate diferitelor suprafețe din habitaclu.

În această direcție se înscrie și Flash Detail, brand românesc specializat în produse și accesorii pentru detailing auto, concepute pentru a facilita inclusiv curățarea și întreținerea mașinii acasă, fără echipamente profesionale complexe.

Dacă problema este umezeala, în sezonul rece, apa adusă pe încălțăminte poate ajunge sub covorașe. Ridică-le și verifică mocheta, inclusiv în zona pasagerilor din spate. Controlează și compartimentul de sub podeaua portbagajului. Dacă materialele sunt umede, îndepărtează apa și asigură uscarea completă. Umezeala care reapare poate indica o infiltrație și necesită verificări suplimentare.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (107) →