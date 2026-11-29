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La Alba Iulia, în ziua de 1 decembrie 2026, va avea loc una dintre cele mai spectaculoase parade militare din ultimii ani, cu participarea unui număr impresionant de militari, dar și a unor elemente neobișnuite care vor atrage atenția publicului. Printre acestea se numără și micii patrupezi din Sibiu, care vor face debutul lor în fața publicului la evenimentul de Ziua Națională a României. La aproximativ 1.300 de participanți vor fi prezenți la defilare, organizată în 23 de detașamente pe jos și 24 de detașamente tehnice, o creștere semnificativă față de ediția din 2025, când au fost prezenți peste 1.000 de militari, organizați în 18 detașamente pe jos și 18 detașamente tehnice care au prezentat peste 70 de mijloace terestre.

Participanți neobișnuiți, dar cu o pregătire serioasă

Printre participanții care se antrenează pentru eveniment se numără și câțiva recruți neobișnuiți – micii patrupezi din Sibiu, ai Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea”. Aceștia au atras atenția la repetiții, în special la duminica, 29 noiembrie, când au avut loc repetițiile generale pentru evenimentul de marți, 1 decembrie. Cei care se pregătesc să intre în formație alături de militari sunt puii de căței ai Centrului Chinologic, care se antrenează în aceste zile pentru prima lor apariție la parada militară. Imaginile au fost publicate de Divizia 4 Infanterie „Gemina”, care a prezentat câteva momente din antrenamentele pentru parada de Ziua Națională.

Un eveniment cu dimensiuni istorice și tehnologice

Ceremonia militară organizată cu prilejul Zilei Naționale a României se va desfășura marți, 1 decembrie, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia, începând cu ora 14.00. Evenimentul va reuni nu doar militari din România, ci și reprezentanți ai unor structuri aliate, precum Brigăzii Multinaționale Sud-Est și Grupului de Luptă NATO dislocat la Cincu. Printre participanții străini se numără și militari din Polonia și Portugalia. În ceea ce privește componenta aeriană, vor fi prezenți elicoptere IAR 330 M și IAR 330 PUMA SOCAT, precum și avioane F-16 Fighting Falcon din cadrul Bazei 71 Aeriană „General Emanoil Ionescu”. Batalionului 136 Geniu Apulum Brigăzii 15 Mecanizată Podu Înalt Centrului 346 Comunicații și Tehnologia Informației Sava Henția

Evenimentul va marca împlinirea a 108 ani de la Marea Unire, iar pentru publicul care dorește să participe, accesul va fi gratuit. La manifestări vor fi prezenți și reprezentanți ai Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, Asociației de Reconstruiri Istorice „Ferdinand I” și Crucii Roșii Române – Filiala Alba. În ceea ce privește participanții din Sibiu, aceștia vor fi reprezentați de echipele Centrului Chinologic „Dr. Aurel Greblea”, care se pregătesc, cu mult entuziasm, să facă parte din defilare.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (195) →