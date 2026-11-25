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Un miliardar american, Todd Boehly, se apropie de finalizarea unei tranzacții de 10 miliarde de dolari prin care un consorțiu internațional, cu participarea DFC – instituția de finanțare a guvernului SUA – va prelua activele energetice globale ale companiei ruse Lukoil. Printre aceste active se numără și rafinăria Petrotel din România, alături de rafinăriile din Bulgaria și Olanda. Acordul, care vine în urma a peste un an de negocieri, implică schimbul de titluri Lukoil în valoare de 10 miliarde de dolari cu activele internaționale ale companiei, au declarat Boehly și un oficial DFC.

Un miliardar american a trimis o scrisoare guvernului României în vară legată de achiziția activelor Lukoil.

Un miliardar cu averi de 9,2 miliarde de dolari și o rețea de afaceri de 70 de miliarde de dolari

Todd L. Boehly este un om de afaceri american, co-fondator și președinte al Eldridge Industries, o companie holding cu sediul în Miami, fondată în 2025 și cu active de peste 70 de miliarde de dolari în administrare. Este fostul proprietar și președinte al clubului de fotbal din Premier League Chelsea, iar sub proprietatea sa, Dodgers a câștigat Campionatul Mondial de Fotbal American în 2020 și 2024. În 2023, Boehly a achiziționat o participație majoritară la clubul francez de fotbal din Ligue 1 Strasbourg. Averea sa este evaluată de Forbes la 9,2 miliarde de dolari.

Participarea SUA la acord și implicații strategice

Departamentul Trezoreriei SUA, care a sancționat Lukoil în octombrie 2025, urmează să revizuiască acordul pentru a se asigura că securitatea națională a SUA este protejată, a declarat o sursă familiarizată cu procesul. Washingtonul urmează să primească o parte din profiturile viitoare în cadrul acordului, care, dacă va fi aprobat, ar ajuta eforturile de a limita capacitatea Moscovei de a-și finanța războiul din Ucraina și de a înlocui influența Rusiei cu cea americană pe piețele strategice. Participarea la proprietate, încă nedivulgată, prin intermediul DFC, va oferi SUA o parte din profiturile viitoare după ce investitorii privați ai consorțiului își vor recupera capitalul și o rată de rentabilitate convenită, precum și un rol în consiliul de administrație al companiei.

Portofoliul internațional al Lukoil, evaluat la 16 miliarde de dolari

Portofoliul internațional al Lukoil, care cuprinde operațiuni în 11 țări ce produc aproximativ 350.000 de barili de petrol pe zi, inclusiv principalele câmpuri petroliere din Azerbaidjan și Kazahstan, este evaluat la aproximativ 16 miliarde de dolari, au declarat două persoane familiarizate cu termenii acordului. Boehly a declarat că evaluarea pachetului, care cuprinde și rafinării din Olanda, Bulgaria și România, precum și o rețea extinsă de stații de alimentare, inclusiv în Statele Unite, se poate schimba în funcție de opiniile privind prețurile petrolului.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (44) →