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Consiliul Concurenței a autorizat, condiționat, preluarea Distribuție Energie Oltenia de către Premier Energy, într-o decizie care aruncă lumini asupra riscurilor potențiale pentru piața energiei electrice din România. Tranzacția, care se încheie în contextul unei integrări verticale între activitatea de furnizare a energiei electrice desfășurată de Premier Energy Furnizare S.A. și distribuția de energie electrică a DEO, a fost analizată cu atenție de autoritățile responsabile, care au identificat pericolele legate de monopol și de influența pe care noua entitate ar putea o exercuta asupra furnizorilor concurenți.

Consiliul Concurenței a colaborat cu ANRE în analiza angajamentelor propuse de Premier Energy.

Riscuri de monopol și control asupra clienților

DEO, compania care deține monopolul distribuției de energie electrică în șapte județe din sud-vestul României, va intra în posesia Premier Energy. Analiza Consiliului Concurenței a evidențiat riscul ca noua entitate să folosească avantajele informaționale și operaționale conferite de controlul asupra DEO pentru a favoriza furnizorul afiliat, Premier Energy Furnizare. Acest comportament ar putea limita capacitatea furnizorilor concurenți de a atrage sau de a păstra clienți, reducând astfel presiunea concurențială exercitată asupra Premier Energy Furnizare.

Pentru a elimina aceste îngrijorări, Premier Energy a propus o serie de angajamente comportamentale, care vor fi aplicate pe o perioadă de 24 de luni de la autorizarea tranzacției. Acestea prevăd interdicția temporară de a adresa contraoferte clienților care își manifestă intenția de a schimba furnizorul, pentru a facilita mobilitatea clienților. Măsura nu împiedică derularea unor oferte promoționale adresate categoriilor de clienți din care fac parte cei care intenționează să schimbe furnizorul.

Angajamente și monitorizare strictă

În plus, angajamentele interzic utilizarea informațiilor comerciale sensibile și prevăd asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru furnizorii de energie electrică. Angajamentele urmăresc menținerea rolului strict tehnic al DEO în procesul de schimbare a furnizorului și garantarea accesului egal al furnizorilor la sistemele informatice și funcționalitățile distribuitorului. Totodată, Premier Energy și-a asumat dizolvarea societății de servicii comune Evryo Power.

Respectarea angajamentelor va fi monitorizată de un mandatar independent, desemnat de Consiliul Concurenței, pentru o perioadă de doi ani. Aceste angajamente sunt suplimentare față de obligațiile legale privind separarea activităților de distribuție și furnizare a energiei electrice (unbundling), a căror respectare este supravegheată de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). Conform prevederilor Legii concurenței, neîndeplinirea unei obligații, a unei condiții sau a unei măsuri impuse printr-o decizie a Consiliului Concurenței se sancționează cu amendă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată în anul financiar anterior sancționării.

Finanțare masivă și impact asupra economiei

Pe lângă aceste condiții, Premier Energy a semnat recent un contract de facilitate de credit sindicalizat senior în valoare de 850 milioane euro pentru finanțarea achiziției Grupului Evryo. Finanțarea va acoperi achiziția Grupului Evryo, inclusiv a filialei sale de distribuție a energiei electrice, Distribuție Energie Oltenia S.A., estimată a fi finalizată înainte de sfârșitul anului 2026, precum și comisioanele și cheltuielile aferente. Totodată, va refinanța îndatorarea existentă de aproximativ 100 milioane euro.

Contractul de Finanțare a fost semnat cu UniCredit Bank S.A. și UniCredit S.p.A. în calitate de coordonatori globali; cu UniCredit Bank S.A., UniCredit S.p.A. Tranzacția, de 700 de milioane de euro, a fost semnată la 23 noiembrie 2026, fiind finanțată din fonduri gestionate de Macquarie Asset Management. Această achiziție, în contextul unei economii naționale care se confruntă cu dificultăți, ridică întrebări esențiale: ce se întâmplă cu dreptul consumatorilor de a alege furnizorul? Ce se întâmplă cu transparența și cu concurența într-un sector esențial pentru viața cetățenilor?

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (40) →