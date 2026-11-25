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Etapa a 5-a din Liga Campionilor a adus rezultate spectaculoase și surprize, cu Real Madrid care a confirmat statutul său de favorit în fața lui PSV, într-un meci în care scorul a fost de 5-1. Pe de altă parte, AEK Atena a fost învinsă de Como, iar Răzvan Marin a avut o evoluție ștearsă, păstrându-și cartonașul galben din minutul 76. Pe plan internațional, alte meciuri au avut loc, cu rezultate care au schimbat semnificativ pozițiile în clasament.

Rezultatele din etapa a 5-a și momente cheie

Într-o zi de meciuri intense, Bodo/Glimt a învins cu 1-0 pe terenul lui LASK Linz, marcatorul fiind Bogarde în minutul 90. Galatasaray a reușit un scor de 1-0 în fața Aston Villa, cu Gul înscris în minutul 77. Arsenal a înregistrat un egal de 1-1 cu Borussia Dortmund, marcatori fiind Gyokeres în minutul 10 și Beier în minutul 55. Como a învins cu 1-0 AEK Atena, marcatorul fiind Milla în minutul 57. Feyenoord a fost învins de FC Porto cu 0-1, marcatorul fiind Targhalline în minutul 2. Manchester City a înregistrat un rezultat de 2-2 în fața Napoli, marcatori fiind Bouaddi în minutul 67, Cherki în minutul 86, iar pentru Napoli, Hojlund în minutul 55 și Lang în minutul 76. Leipzig a învins Lens cu 3-1, marcatori fiind Raum în minutul 6, Nusa în minutul 9 și 90, iar Udol în minutul 58. Real Madrid a învins cu 5-1 PSV, marcatori fiind Valverde în minutul 50, Bellingham în minutul 60, Mbappe în minutul 64, 83 și Vinicius în minutul 87, în timp ce Perisic a marcat pentru PSV în minutul 32. Slovan Bratislava a fost învins de Betis cu 0-2, marcatori fiind Hernandez în minutele 43 și 57.

Clasamentul actual și programul pentru miercuri

În clasament, Real Madrid se află în frunte cu 15 puncte, urmat de PSG, Como și Betis, fiecare cu 12 puncte. Arsenal ocupă poziția a cincea cu 11 puncte, iar Manchester City și Dortmund se află pe poziția a șasea cu câte 10 puncte. Barcelona, Aston Villa, Liverpool, Club Brugge, Sporting, Galatasaray și Bayern ocupă poziții de 7 la 10, cu între 9 și 8 puncte. În continuare, Stuttgart, Bodo/Glimt, Inter, LASK, Manchester United, FC Porto, RB Leipzig, Fenerbahce, AS Roma, Șahtior, Viking, Atl. Madrid, Napoli și PSV se află între 7 și 4 puncte. Villarreal, Sabah FC și AEK Atena ocupă poziția a 19-a, cu 3 puncte, iar Slavia Praga, Lille și Slovan Bratislava se află la fundul clasamentului cu 1 și 0 puncte.

În ceea ce privește programul pentru miercuri, meciurile vor începe la 19:45 cu Sabah FC – Barcelona și Slavia Praga – Villarreal. La 22:00 vor începe meciurile: Atletico Madrid – Viking, Club Brugge – Liverpool, Inter – Stuttgart, Lille – Bayern, PSG – AS Roma, Șahtior – Fenerbahce, Sporting – Manchester United.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (74) →