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În Parcul Național Cheile Nerei, unul dintre cele mai valoroase rezervoruri de biodiversitate din România, se pare că se petrec evenimente care ar putea fi considerate o amenințare serioasă pentru pădurile și ecosistemul local. Diana Buzoianu, fostul ministru al Mediului din cadrul USR, a făcut o declarație șocantă, acuzând că arbori perfect sănătoși au fost marcați ca fiind bolnavi și expuși la tăiere. Conform fostului ministru, aceste practici ilegale sunt parte dintr-o licitație organizată de Primăria Lăpușnicu Mare, condusă de PSD, pentru exploatarea a aproximativ 2.000 de metri cubi de lemn.

Două firme conduse de un tată și fiul său, rude cu Alfred Simonis, au participat la licitație.

Fostul ministru a observat direct arbori sănătoși marcați pentru tăiere

Diana Buzoianu a făcut o vizită directă în Parcul Național Cheile Nerei și a constat cu propriile ochi în modul în care arborii au fost etichetați. În timpul acestei vizite, fostul ministru a spus că a găsit numeroși copaci sănătoși, cu trunchiuri puternice și frunze lucioase, care au fost înscriși în documente ca fiind „uscați”, deci eligibili pentru tăiere. „Am fost ieri în Parcul Național Cheile Nerei. Acolo am descoperit zone în care erau marcați arbori perfect sănătoși, perfect sănătoși într-o comoară națională spunându-se că, de fapt, acei arbori erau uscați. Ni se cerea, practic, să negăm realitatea. Arbori perfect sănătoși marcați ca fiind uscați care au fost dați în licitație să fie exploatați”, a declarat Diana Buzoianu, într-o discuție la USR Caraș-Severin.

Legături suspecte între firmele licitației și familia lui Alfred Simonis

În plus, acuzațiile lui Diana Buzoianu se extind și asupra firmele care au participat la licitație. Conform declarațiilor sale, cele două firme înscrise în licitație sunt conduse de un tată și fiul său, ambii fiind rude prin alianță cu Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș. „Cine câștigă din asta? Și, bineînțeles, cum se putea mai frumos decât PSD? Primarul din Lăpușnicu Mare pune în licitație publică să poată să fie tăiați acești arbori uscați care erau foarte sănătoși. Se înscriu două firme, competiție mare, câștigă una dintre ele. Aflăm după aia că cele două firme sunt una gestionată de tată și alta gestionantă de fiu. Mare competiție în Lăpușnicu Mare, la Primăria condusă de PSD. Ne uităm și care sunt firmele respective . Prima este gestionată de unchiul prin alianță al domnului Alfred Simonis, a doua de vărul prin alianță al domnului Alfred Simonis. Sigur, rudele prin alianță nu sunt rudele personale, evident, dar nu putem să nu observăm cum de fapt toată această regiune are mare pus pe pea semnul PSD pe absolut toate problemele care există”, a spus fostul ministru.

JustitieDreapta

Despre autor JustitieDreapta JustitieDreapta urmărește dosarele în care puterea și banii se întâlnesc: rețineri în industria petrolieră, șantiere vândute, directori care vânează în timpul programului, arest la domiciliu care nu mai începe. Rubrica România la zi, fără menajamente. Toate articolele scrise de JustitieDreapta (39) →