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Un studiu internațional, condus de Academia Chineză de Științe, a dezvăluit o realitate alarmantă: anii 2023 și 2024, cei mai călduroși din istoria înregistrărilor, au dus la o scădere fără precedent a nivelului apei din lacuri, râuri și rezervoare din întreaga lume. Această scădere a fost atât de semnificativă încât a depășit orice scenariu anticipat de experți, iar efectele se simt deja la nivel global.

Impactul caniculei asupra resurselor de apă

Analiza sistemelor hidrologice globale, realizată în cadrul unui proiect de colaborare internațională, a arătat că volumul apei dulci de suprafață a scăzut drastic în perioada 2023-2024. Conform datelor, debitele râurilor la nivel global au scăzut cu aproximativ 5,7% față de nivelul normal, în timp ce volumul de apă stocat în lacuri și rezervoare a scăzut cu 9,5%. Aceste cifre reprezintă cea mai mare scădere sincronizată a apei de suprafață înregistrată cel puțin din 1991.

Creșterea temperaturii globale a accelerat ciclul apei, cu efecte paradoxale. O atmosferă mai caldă extrage mai multă umiditate din soluri, râuri și lacuri, iar solul mai fierbinte intensifică evaporarea. Această umiditate se transformă apoi în ploi torențiale în alte zone, adesea deasupra oceanelor, ceea ce duce la oscilații extreme între secetă și inundații. Chiar și în regiunile afectate de inundații, râurile au avut un debit redus, o situație paradoxală care arată cât de complexă este criza climatică.

Pentru a ajunge la aceste concluzii, cercetătorii au combinat măsurătorile debitului din 150 dintre cele mai importante bazine hidrografice ale lumii cu date satelitare care au monitorizat peste 1,2 milioane de lacuri și lacuri de acumulare în perioada 1991-2025. Dr. Sulagna Mishra, unul dintre autorii studiului, a declarat: „Rezultatele evidențiază un paradox important al schimbărilor climatice: o atmosferă mai caldă nu înseamnă neapărat că pe uscat este disponibilă mai multă apă. Deși precipitațiile globale au crescut în această perioadă, o mare parte din precipitațiile suplimentare s-au înregistrat deasupra oceanelor, în timp ce multe regiuni terestre au înregistrat deficite semnificative.”

Efectele au fost deosebit de pronunțate în America de Sud, unde debitul râurilor a scăzut cu 17,8%, iar nivelul apei din lacuri și baraje a scăzut cu 16,5%, chiar dacă în unele zone s-au înregistrat precipitații extreme și inundații. Această realitate arată cum canicula nu doar că afectează regiunile uscate, dar și cele inundate, transformându-le în zone cu deficit de apă.

Resursele de apă din întreaga lume se confruntă cu numeroase amenințări, printre care fenomenul „super El Niño”, seceta provocată de criza climatică, poluarea și supraexploatarea. Concluziile studiului, citate de The Guardian, au arătat cât de vulnerabile sunt rezervele de apă ale lumii, au afirmat autorii. Acest lucru pune în evidență o realitate dură: într-o lume în care apă dulce devine din ce în ce mai rară, economiile și societățile din toate colțurile planetei vor fi afectate profund.

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