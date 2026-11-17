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ZF a anunțat o nouă abordare în domeniul propulsiei electrice, prin conceptul High Revolution Drive, un sistem care promite o reducere semnificativă a masei și a volumului, în timp ce menține performanța ridicată. Această soluție nu este doar o simplă optimizare a unor componente, ci o redefinire a modului în care se proiectează un sistem integrat de propulsie electrică, cu impact major asupra eficienței și dimensiunilor. Prin această abordare, ZF demonstrează că poate combina performanța cu reducerea costurilor și a dependenței de materiale critice, un lucru care ar putea schimba paradigma în industria auto.

Un motor mai mic, dar cu putere ridicată prin turație crescută

Cuplul este un parametru esențial în propulsia electrică, iar în mod tradițional, acesta este direct legat de dimensiunea motorului. Un motor mai mic și mai ușor, deși oferă avantaje în ceea ce privește greutatea și volumul, are un dezavantaj tehnic: cuplul scade. Totuși, ZF a reușit să transforme această limitare într-un avantaj, prin utilizarea unor turații extreme de mari. Motorul electric din sistemul High Revolution Drive atinge regimuri de rotație de până la 30.000 de rot/min, ceea ce permite o putere maximă de 200 kW (272 CP) și un cuplu maxim la roți de 3500 Nm.

Puterea mare este obținută nu prin mărirea dimensiunii motorului, ci prin proiectarea unui sistem integrat, în care transmisia joacă un rol crucial. Pentru a transforma turația ridicată într-un cuplu util, ZF utilizează o transmisie cu angrenaje cilindrice elicoidale în două trepte, cu un raport de aproximativ 18:1. Această abordare permite o distribuție eficientă a forței, asigurând performanța necesară pentru vehiculele electrice.

„High Revolution Drive valorifică expertiza vastă a ZF în domeniul sistemelor”, afirmă Thomas Meiser, șeful diviziei E-Mobility din cadrul ZF. „În loc să optimizăm componentele individuale în mod izolat, noi coordonăm sistematic motorul electric, electronica de putere și transmisia.” Această abordare integrată este esențială pentru obținerea unor rezultate spectaculoase, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic.

Reducerea masei și a dependenței de materiale critice

Unul dintre cele mai mari avantaje ale noii propulsiuni este reducerea masei cu aproape 25%, față de un sistem similar din gama SELECT a producătorului german, care funcționează la 18.000 rpm. Această reducere a masei nu se datorează doar dimensiunii mai mici, ci și unei proiectări inteligente, care minimizează nevoia de materiale critice, în special magneți. Masa magneților necesari a fost redusă cu 50%, ceea ce duce la o scădere semnificativă a costurilor și la o mai mică dependență de lanțurile de aprovizionare.

Pentru configurația prezentată, regimul de 30.000 rpm reprezintă punctul optim, atât din punct de vedere economic, cât și tehnic. Această abordare nu doar că asigură performanța, dar și minimizează impactul asupra mediului prin utilizarea mai eficientă a resurselor. Deși turațiile mari pot duce la probleme de zgomot și vibrații, ZF a reușit să le gestioneze prin proiectarea coordonată a componentelor, bazându-se pe decenii de experiență în domeniul angrenajelor și transmisiilor.

„Fiabilitatea, precum și nivelurile scăzute de zgomot și vibrații, au fost obiective stricte de dezvoltare încă de la început”, explică Meiser. „Pentru a realiza acest lucru, am proiectat motorul electric, angrenajele, rulmenții și geometria dinților ca un sistem integrat.” Această abordare nu doar că asigură performanța, dar și o experiență de conducere mai plăcută, cu un impact minim asupra confortului pasagerilor.

Prin această inovație, ZF nu doar că oferă o alternativă mai eficientă, ci și pune bazele pentru o nouă paradigmă în industria auto electrică, în care performanța nu este legată neapărat de dimensiunea mare a componentelor.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (76) →