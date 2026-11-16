Mirra Andreeva, 19 ani, devine numărul 2 mondial după Turneul Campioanelor

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Pe un scor de 7-5, 6-3, în fața lui Elina Svitolina, la Turneul Campioanelor de la Indian Wells, Mirra Andreeva a schimbat definitiv destinul tenisului mondial feminin. La doar 19 ani, rusoaica a urcat pe locul al doilea în clasamentul WTA, depășind-o pe Arina Sabalenka, iar această schimbare a zguduit lumea tenisului. Într-un moment în care Sorana Cîrstea, 36 de ani, se menține pe locul 16, cu 2.386 de puncte, Mirra Andreeva a înregistrat o ascensiune spectaculoasă, ajungând la 7.806 de puncte – doar la 300 de puncte de liderul mondial, Elena Rîbakina, care are 8.099 de puncte.

Un nou rege al tenisului feminin: Mirra Andreeva

Turneul Campioanelor a fost doar începutul unei revoluții. Mirra Andreeva, câștigătoare a Roland-Garros în această vară, a reușit să câștige competiția fără să piardă un singur set, o performanță extrem de rară pentru o tânără de 19 ani. Această victorie a adus puncte suficiente pentru a o aduce pe locul al doilea, în timp ce Arina Sabalenka, care a fost numărul 1 mondial, a fost depășită și a coborât pe locul 3, cu 6.685 de puncte. Pe poziția a patra se află Coco Gauff, cu 6.163 de puncte, urmată de Jessica Pegula, cu 6.160 de puncte. Top 10 este completat de Elina Svitolina, pe locul 6, Linda Noskova, pe locul 7, Karolina Muchova, pe locul 8, Iga Swiatek, pe locul 9 și Marta Kostiuk, pe locul 10.

În România, Sorana Cîrstea se menține pe locul 16 în clasamentul mondial, cu 2.386 de puncte, iar Gabriela Ruse ocupă locul 61, cu 1.033 de puncte. Jaqueline Cristian a înregistrat o coborâre de un loc, ajungând pe poziția 82, cu 869 de puncte. Deși România are doar două jucătoare în top 100 WTA, Mirra Andreeva a reușit să aducă un nou nivel de performanță, unul care a adus cu el o schimbare radicală în ierarhia mondială.

O schimbare radicală în ierarhia mondială

Clasamentul WTA a fost modificat în mod profund după Turneul Campioanelor, iar Mirra Andreeva este acum numărul 2 mondial, un loc care a fost ocupat de Arina Sabalenka timp de multe luni. Această schimbare a adus cu ea o nouă dinamică în tenisul feminin, unde tânăra rusoaică a dovedit că poate rivaliza cu cele mai bune jucătoare din lume. Elena Rîbakina, liderul mondial, are 8.099 de puncte, însă poziția sa ar putea fi amenințată la începutul sezonului următor, inclusiv la Australian Open.

În ciuda vârstei sale fragede, Mirra Andreeva a reușit să câștige Turneul Campioanelor fără set pierdut, o performanță deosebit de impresionantă. Aceasta a demonstrat că nu doar punctele sunt importante, ci și maturitatea, determinația și capacitatea de a învinge jucătoarele cele mai puternice din lume. Arina Sabalenka, deși a coborât pe locul 3, încă este o forță majoră în tenisul mondial, iar competiția dintre cele două jucătoare promite să fie una dintre cele mai intense din istorie.

Lucian R.

Despre autor Lucian R. Lucian R. trece cu ușurință de la bilanțuri la tabela de marcaj: companii aeriene care își măresc flota, contracte reziliate, datorii de stat, apoi un 9-1 în Liga Campionilor sau ce spune Hagi înaintea meciului. Afaceri și sport, cu aceeași poftă. Toate articolele scrise de Lucian R. (61) →