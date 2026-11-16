Jaguar Land Rover: viitorul Defender electric va fi lansat în 2027

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Jaguar Land Rover se pregătește să schimbe definitiv imaginea sa, anunțând o transformare radicală în cadrul producției Defender. Conform declarațiilor oficiale ale CEO-ului PB Balaji, noul Defender electric va fi lansat în 2027, iar producția va începe anul viitor. Această decizie marchează un pas major în direcția electrică, un lucru care nu va plăcea tuturor fanilor tradiției Land Rover. În cadrul uzinei Halewood din Merseyside, unde se produc în prezent modelele Evoque și Discovery Sport, se va face loc pentru noul Defender, care va fi disponibil inițial doar ca model electric.

Platforma EMA și dimensiunile reduse ale noului Defender

Noul Land Rover Defender va avea o lungime de puțin peste 4,5 metri, ceea ce îl plasează sub variantele actuale de 90, 110 și 130. Modelul va fi construit pe platforma EMA, aceeași care va fi folosită și de Range Rover GT, ceea ce sugerează o abordare comună în dezvoltarea viitoare a gamelor JLR. Deși va oferi opțiuni de propulsie hibridă, doar versiunea electrică va fi gata pentru lansare până la sfârșitul anului 2027. Dezvoltarea versiunii hibride este în plină desfășurare, dar nu va fi disponibilă la data lansării finale.

Un nou model, dar fără nume oficial

În ciuda numirii tentative cu „Defender Sport”, Jaguar Land Rover nu a dezvăluit încă numele oficial al noului SUV. O altă opțiune luată în considerare este „Defender 80”, ceea ce l-ar poziționa clar sub versiunile 90, 110 și 130. Acest model nu va fi o reîncercare de a crea un echivalent electric al actualului Defender 90, ci o soluție complet nouă, adaptată la cerințele de design ale unei platforme concepute „în primul rând pentru vehicule electrice”. Mark Cameron, director general al mărcilor Defender și Discovery, a explicat că accentul a fost pus pe eficiență, o caracteristică esențială pentru a maximiza autonomia bateriei sau economia de combustibil în cazul hibridului.

În timp ce modelul actual este disponibil în variantele 90, 110 și 130, alături de Octa și Hardtop, noul Defender va avea dimensiuni mai mici, ceea ce înseamnă o reducere a cursă roților și articulației. Această schimbare ar putea duce la o scădere a capacităților de off-road, o decizie care nu va fi apreciată de toți pasionatii Land Rover. Totuși, Jaguar Land Rover păstrează o poziție clară: viitorul este electric, iar Defender este doar unul dintre pașii mari către acest obiectiv.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (75) →