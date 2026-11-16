Accident cu cinci mașini pe A3, trafic îngreunat în Prahova

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Pe Autostrada A3, în județul Prahova, s-a produs un accident grav care a implicat cinci autoturisme, în zona localității Ungureni, luni, 16 noiembrie 2026. Evenimentul a avut loc la kilometrul 43 al autostrăzii, pe sensul de mers Ploiești – București și a generat o situație de trafic îngreunat, afectând șoferii care se deplasau spre Capitală la primele ore ale dimineții. Conform Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, cele cinci mașini au rămas imobilizate pe banda a doua, ceea ce a dus la restricționarea temporară a circulației pe această porțiune a autostrăzii. Șoferii au fost nevoiți să se adapteze la condițiile nesigure, reducând viteza și respectând indicațiile polițiștilor care au intervenit pentru a gestiona situația.

Consecințe imediate pentru trafic și mesaje de atenționare

Circulația pe sensul Ploiești – București a fost grav afectată, iar șoferii au fost îndemnați să evite zona accidentului, dacă au posibilitatea, optând pentru trasee alternative. Autoritățile au estimat că traficul ar fi putut reveni la normal după ora 08.00, în funcție de finalizarea intervenției și de eliberarea benzii a doua, pe care au rămas imobilizate cele cinci autoturisme. În urma evenimentului, nu au fost înregistrate victime, dar situația a necesitat intervenția autorităților pentru gestionarea traficului și îndepărtarea mașinilor de pe carosabil. Conducătorii auto au fost avertizați să manifeste prudență, să evite manevrele bruște și să respecte semnalele polițiștilor care dirijează circulația.

Evenimentul a readus în atenție regulile de circulație

Accidentul de pe Autostrada A3 a readus în atenție importanța respectării regulilor de circulație, mai ales în perioadele aglomerate și în apropierea zonelor în care se produc accidente. Reducerea vitezei la observarea coloanelor de mașini, păstrarea unei distanțe corespunzătoare și respectarea indicațiilor polițiștilor pot preveni producerea unor noi incidente. În cazul unor evenimente rutiere care blochează una sau mai multe benzi, conducătorii auto trebuie să evite schimbările necontrolate ale direcției de mers și să acorde prioritate echipajelor de intervenție. Evenimentul a fost un amintitor clar pentru toți participanții la trafic, demonstrând cum o singură greșeală poate duce la o situație de risc pentru toți.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (136) →