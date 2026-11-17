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Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat marți, 17 noiembrie 2026, reguli mai clare privind comercializarea cărnii de porc, într-un proiect de ordin comun elaborat de ANSVSA, ANPC și Ministerul Agriculturii. Aceste reglementări au ca scop protejarea consumatorilor împotriva practicilor comerciale înșelătoare și a producătorilor împotriva concurenței neloiale. Conform documentului, termenul de valabilitate pentru carnea proaspătă, refrigerată, este limitat la maximum opt zile, calculat de la data sacrificării animalelor. O nouă etapă în reglementarea sectorului alimentar se anunță, cu impact direct asupra tuturor actorilor din lanțul de producție și distribuție. Regulile se bazează pe HG nr. 984/2005. Termenul de valabilitate pentru carnea proaspătă este de maximum 8 zile de la data sacrificării, în condiții de refrigerare.

Limitări clare pentru termenul de valabilitate și interdicții privind recongelarea

Proiectul prevede interdicții clare privind prelungirea termenului de valabilitate pentru carnea proaspătă și recongelarea acesteia. Unitățile de tranșare și ambalare nu vor putea stabili un nou termen de valabilitate, nici nu îl vor putea modifica pe cel inițial. Documentele și informațiile despre produs trebuie să permită urmărirea întregului traseu, începând cu data sacrificării. De asemenea, reintroducerea în circuitul de comercializare, ca produs refrigerat, a cărnii care a fost congelată anterior este interzisă, chiar și după decongelare, tranșare sau reambalare. Aceste măsuri sunt considerate esențiale pentru a asigura transparența și siguranța alimentară.

Etichetare obligatorie și controale suplimentare

Regulile se aplică și la etichetarea cărnii comercializate neambalate. La vitrinele cu servire asistată, comercianții vor trebui să afișeze informații detaliate despre tipul produsului, țara de origine, unitatea de producție, data sacrificării, data producției sau a abatorizării, precum și termenul de valabilitate. Aceste măsuri urmăresc să ofere consumatorilor acces la informații clare despre proveniența și prospețimea cărnii, indiferent dacă aleg produse ambalate sau carne comercializată vrac. Transportul cărnii către unitățile de comercializare se va realiza numai cu mijloace autorizate sanitar-veterinar, igienizate și dezinfectate. Comercianții vor avea obligația să păstreze timp de cel puțin un an copiile documentelor de dezinfecție și termogramele care atestă respectarea temperaturilor de transport.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (29) →