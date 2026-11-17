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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat într-un interviu la Digi24 că facturile pentru energie ar începe să scadă din primăvara anului 2027. Conform declarațiilor sale, această reducere ar urma să fie determinată de punerea în funcțiune a unor noi capacități de producție pe gaze și fotovoltaice în primul trimestru al anului viitor. În viziunea sa, aceste măsuri ar aduce o creștere importantă în producția națională de energie, contribuind la stabilizarea și reducerea prețurilor la consumatori.

Creșterea prețurilor pentru iarnă, dar estimări mai mici decât inițial

Potrivit estimărilor oficiale, facturile casnice pentru energia electrică au crescut în medie cu până la 10% în această iarnă, iar această majorare ar putea fi în continuare, dar într-o măsură mai mică decât se estima inițial. Chisăliță a menționat că, în funcție de furnizor și de contractul semnat, consumatorii pot beneficia de oferte mai avantajoase, cu tarife de până la 20% mai mici decât prețul mediu al pieței. Unele contracte, potrivit acestuia, prevăd chiar tarife de 1,22 lei/kWh, cu 10–15% sub prețul mediu din piață.

În același timp, ministrul a menționat că România ar putea ajunge pe locul 3 în Uniunea Europeană, după Bulgaria și Germania, la stocarea energiei în baterii. Acest lucru ar putea aduce beneficii semnificative în viitor, în special în ceea ce privește eficiența și accesul la surse regenerabile.

În ceea ce privește prețurile la carburanți, Chisăliță a spus că acestea ar mai scădea în continuarea tendinței actuale, dar reducerea va fi „ușoară”, în conformitate cu estimările făcute în ultima perioadă.

Pentru consumatorii care au încheiat contracte sau se află în procesul de încheiere, ministrul le-a recomandat să consulte comparatorul ANRE, unde pot găsi oferte mai mici decât media pieței. De asemenea, a subliniat importanța verificării tarifulor din contract, întrucât diferențele pot fi semnificative, în funcție de furnizor și de condițiile contractuale.

În ceea ce privește măsurile de sprijin pentru gospodării, Chisăliță a menționat că schema de ajutor pentru familiile cu venituri mici s-ar putea prelungi și după 1 ianuarie 2027. Nivelul de 50 de lei pe lună pentru familiile care se găsesc într-un anumit prag al venitului pe cap de familie este elementul care este luat în calcul în momentul de față. Totuși, pragul de venit pentru 2027 nu a fost anunțat în interviu.

Pe de altă parte, s-a menționat că în prima jumătate a anului, România a avut cele mai mari scumpiri din Uniunea Europeană la curent și gaze pentru gospodării, ceea ce a creat o presiune financiară semnificativă asupra populației. Pentru a combate această presiune, Guvernul caută soluții pentru a reduce povara financiară asupra românilor, în special în această iarnă.

În ceea ce privește măsurile de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, Chisăliță a confirmat că Guvernul pregătește măsuri concrete pentru a susține aceștia în această perioadă dificilă. În acest context, ministrul a anunțat că va continua discuțiile cu reprezentanții partidelor politice, inclusiv cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, pentru a găsi soluții eficiente și echitabile.

În concluzie, anul 2027 pare să fie un punct de cotitură pentru energia românească, cu potențialul de a aduce reducerea prețurilor la energie, dar și cu provocări semnificative în ceea ce privește stabilitatea și accesul la surse regenerabile. Consumatorii sunt încurajați să ia măsurile necesare pentru a beneficia de ofertele mai mici, în timp ce instituțiile responsabile continuă eforturile de a reduce povara financiară asupra populației.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (139) →