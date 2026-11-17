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Într-un moment neașteptat, românii au aruncat peste 3,6 milioane de euro pentru vacanțe, de Black Friday, doar la Christian Tour. Vânzările nete ale agenției în cele patru zile ale campaniei din noiembrie 2026 au fost cu peste un milion de euro mai mari decât cele din anul trecut. Acest lucru înseamnă o creștere de peste 41%, ceea ce arată o tendință clară de creștere a interesului pentru vacanțe.

Creșterea vânzărilor și preferințele turiștilor

Peste trei sferturi din valoarea vânzărilor reprezintă rezervări pentru vara anului 2027. Peste 4.400 de turiști și-au rezervat vacanțe cu ocazia Black Friday, iar numărul acestora depășește cu peste 25% cel din 2025. Conform Christian Tour, românii sunt din ce în ce mai orientați către achiziționarea concediilor cu 6-10 luni înainte de plecare, în special pentru destinațiile de vară.

A crescut și valoarea medie a rezervărilor, în condițiile în care se vând tot mai multe pachete care includ transport aerian charter. Vacanțele programate pentru perioada mai-octombrie 2027 au atras peste 2,8 milioane de euro din vânzările Christian Tour din campania de Black Friday. Acestea au reprezentat 76% din totalul sumei încasate, în timp ce sejururile cu plecări în noiembrie și decembrie 2026 au însemnat doar 10,5% din opțiunile turiștilor.

Valoarea medie a unei rezervări a crescut și ea cu 6,5%, până la 2.053 de euro. Pachetele care includ zboruri charter s-au vândut și ele de peste două ori mai bine față de anul trecut, de la 1,1 milioane de euro în 2025 la 2,6 milioane de euro în 2026. Turcia a rămas principala destinație pentru vacanțele achiziționate prin Christian Tour de Black Friday, iar românii au plătit peste 1,7 milioane de euro pentru sejururi în Țara Semilunei. Asta înseamnă aproape jumătate din totalul campaniei și de 2,5 ori mai mult decât suma înregistrată în 2025.

Destinații populare și tendințe noi

Cea mai căutată zonă pentru vacanțele din Turcia a fost regiunea Antalya. Egiptul a depășit Grecia în ierarhia vânzărilor, cu peste 44% mai bine față de Black Friday 2025. Vânzările pentru Egipt au fost aproape duble față de cele înregistrate pentru Grecia, iar destinațiile din Grecia au înregistrat și ele vânzări cu peste 14% mai mari decât în campania de anul trecut.

Turistii au rezervat și circuite în destinații exotice, iar vânzările pentru această categorie au crescut cu peste 22% comparativ cu Black Friday 2025. Cea mai mare creștere o are China. Christian Tour a decis să prelungească o parte dintre ofertele de Black Friday până duminică, 15 noiembrie.

Chiar dacă cifrele vorbesc de o creștere semnificativă, nu toți sunt de acord cu această tendință. Unele opinii susțin că cheltuieli mari în această perioadă pot fi excesive, iar alții susțin că este o investiție justificată în vacanțe memorabile. Ce părere ai tu?

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (137) →