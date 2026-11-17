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Într-o declarație șocantă, Primarul General al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, în cadrul unei discuții tehnice cu ministra Mediului, Natalia Intotero, că în aproximativ trei ani, întregul oraș București va fi branșat la gaze. Această declarație vine în contextul elaborării Planului Integrat de Calitate a Aerului (PICA) pentru anii 2026–2030, un document strategic care are ca obiectiv principal reducerea rapidă a concentrațiilor de poluanți care depășesc frecvent limitele legale în Capitală, în special particulele în suspensie (PM10 și PM2,5) și dioxidul de azot (NO2).

Un plan agresiv pentru reducerea poluării

Conform PICA 2026–2030, Primăria Municipiului București a propus o serie de măsuri radicale, printre care restricții progresive pentru mașinile poluante. Din 2027, accesul în zona centrală va fi interzis pentru autovehiculele Non-Euro și Euro 1, iar până în 2030, restricțiile se vor extinde treptat și pentru categoriile Euro 2, Euro 3, Euro 4 și Euro 5, mai întâi în centru, apoi la nivelul întregului oraș. Aceste măsuri sunt esențiale pentru oprirea procedurilor de infringement și a amenzilor europene împotriva României, dar și pentru protejarea sănătății cetățenilor.

Alături de măsurile legate de trafic, PICA include și un plan ambițios de înlocuire a sistemelor de încălzire rezidențială. Aproximativ 15.000 de locuințe din București, care folosesc combustibili solizi precum lemnul, cărbunele sau alte materiale similare, vor beneficia de sprijin financiar pentru înlocuirea sobelor și centralelor. Această inițiativă este considerată a doua mare sursă de poluare, după traficul rutier. În paralel, se va continua reabilitarea rețelei de termoficare și se va crește eficiența energetică a clădirilor.

În ceea ce privește transportul public și mobilitatea alternativă, Primăria a anunțat achiziția de tramvaie, troleibuze și autobuze noi, electrice, în cadrul înnoirii parcului auto al STB. Se vor extinde benzile unice dedicate transportului public, iar se vor amenaja trasee pietonale și piste pentru biciclete, cu scopul de a reduce deplasările scurte cu mașina personală.

Pe lângă aceste măsuri, se vor implementa soluții de optimizare a semaforizării inteligente pentru fluidizarea traficului și reducerea emisiilor la ralanti. Se va extinde și întreține spațiile verzi, iar se vor lua măsuri stricte de control al prafului de pe șantiere, alături de spălarea și aspirarea mecanizată a arterelor principale.

Într-o declarație publicată pe Facebook, Ciucu a anunțat că municipalitatea va pregăti un program de investiții la care bucureștenii se vor putea înscrie voluntar. Obiectivul este ca întregul oraș să fie racordat la rețeaua de gaze în aproximativ trei ani. În prezent, aproximativ 20.000 de locuințe din București nu sunt branșate la gaze și se încălzesc cu combustibili solizi, ceea ce contribuie semnificativ la poluarea aerului.

Edilul a subliniat că discuțiile cu ministrul Mediului, Natalia Intotero, au fost concentrate pe măsuri concrete și pe un program guvernamental de finanțare care va elimina arderea combustibililor solizi în sobele, o practică care, în special în iarnă, aduce prejudicii mari asupra calității aerului. Acest program va include și dezvoltarea unui plan de branșare la gaze pentru zonele din București, acțiune considerată esențială pentru reducerea poluării și pentru atingerea obiectivelor europene.

Primarul Ciucu a afirmat că Primăria va veni cu un astfel de program de investiții, la care oamenii se vor putea înscrie voluntar. Acest plan este văzut de mulți ca o soluție radicală și eficientă, dar și ca o provocare majoră din punct de vedere bugetar și tehnic, având în vedere că în prezent, doar o parte din oraș este conectată la rețeaua de gaze.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (139) →