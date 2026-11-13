Omul de afaceri din industria petrolieră, reținut alături de fostul director al Oil Terminal

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Într-un caz de amploare, fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut de procurorii DIICOT, împreună cu omul de afaceri Gheorghe Chealfă, administrator al Eco Petroleum. Ancheta are la bază suspiciuni privind o rețea infracțională, cu legături în companii din Elveția și Malta, care ar fi facilitat importuri ilegale de petrol rusesc, ocolind sancțiunile europene. Prejudiciul adus statului român ar fi uriaș – zeci de milioane de euro din afaceri cu motorină. După gratii pentru 24 de ore a ajuns și un om de afaceri cunoscut în industria petrolieră din România.

Omul de afaceri reținut alături de Gabriel Daraban este Gheorghe Chealfă, administrator al Eco Petroleum.

Reținerea a două persoane cu funcții importante

Perchezițiile au avut loc la sediul Oil Terminal, una dintre cele mai mari companii energetice controlate de statul român și au dus la reținerea a două persoane. Gabriel Daraban și-a dat demisia cu o zi înainte de percheziții, dar a fost arestat după audieri care au durat mai multe ore. Potrivit anchetatorilor, persoane din conducerea Oil Terminal, împreună cu inspectori vamali, ar fi permis scoaterea de produse petroliere din depozite și vânzarea lor fără achitarea taxelor prevăzute de lege.

Plata unor taxe de peste 245 de milioane de lei a fost amânată, iar întârzierile ar fi cauzat un prejudiciu de 25 de milioane de lei. Procurorii investighează o presupusă rețea constituită în jurul a două companii exportatoare, din Elveția și Malta, care ar fi folosit documente de origine și de transport falsificate pentru a aduce petrol și produse petroliere rusești în România, ocolind sancțiunile europene.

Legături cu companii din Elveția și Malta

Corespondentul Știrile PRO TV a menționat că în dosar apare și compania elvețiană Euronova Energies, unul dintre cei mai importanți clienți ai companiei de la Constanța. În 2024, firma elvețiană a generat 8,1 la sută din cifra de afaceri a operatorului portuar. Procurorii DIICOT și polițiștii de la serviciul de investigații speciale au descins pe platforma Oil Terminal, într-o acțiune de amploare.

În urma anchetelor, au fost plasate sub control judiciar și alte 40 de persoane, iar Gabriel Daraban este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României. Ancheta are la bază suspiciuni că o rețea formată din funcționari publici, din care face parte și Daraban, a făcut evaziune fiscală.

Un caz complex de contrabandă cu motorină

Fostul director comercial al Oil Terminal, Gabriel Daraban, a fost reținut de procurorii DIICOT, în urma perchezițiilor desfășurate joi la sediul operatorului portuar. Acesta este vizat într-o anchetă privind presupuse afaceri ilegale cu produse petroliere și un prejudiciu adus statului estimat la zeci de milioane de euro. Ancheta se concentrează pe ilegalitățile din cadrul importurilor de petrol rusesc, iar o autospecială de poliție s-a răsturnat într-o intersecție din Constanța, după ce anchetatorii au descins.

În cadrul audierilor, au fost aduse în discuție și alte aspecte legate de activitățile ilegale, dar anchetatorii nu au dezvăluit încă toate detaliile. Faptele reprezintă un semnal clar pentru poporul român, despre modul în care unele persoane din conducerea companiilor esențiale pentru economia națională pot fi implicate în afaceri ilegale, cu prejudicii uriașe pentru stat.

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