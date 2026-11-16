Ucraina atacă podul Kerci, traficul este întrerupt, spune Aksionov

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Ucraina a lansat un atac asupra Podului Kerci, infrastructură strategică care leagă Rusia de Crimeea, ceea ce a dus la întreruperea temporară a traficului, conform declarațiilor lansate de Serghei Aksionov, guvernatorul peninsulei numit de Moscova. Acesta a anunțat, într-un mesaj postat pe aplicația de mesagerie Telegram, că ‘traficul pe podul Kerci a fost suspendat temporar’ Aksionov a subliniat că, în cadrul operațiunii, au fost auzite aproximativ zece explozii în apropierea infrastructurii, iar locuitorii din zonă au semnalat activitate intensă în jurul podului.

Atacul ucrainean se înscrie într-o ofensivă masivă de drone

Ministerul rus al Apărării a anunțat că, în cadrul atacului, sistemele sale antiaeriene au interceptat și distrus 1.336 de drone ucrainene, distribuite pe 17 regiuni rusești, inclusiv în Crimeea, Marea Neagră și Marea Azov. Această cifră depășește în mod semnificativ precedentele înregistrate, printre care cel de 1.254 de drone, înregistrat pe 29 octombrie. Atacul a fost confirmat de Aksionov, care a menționat că „pentru remedierea consecințelor, au fost mobilizate toate serviciile necesare, iar în Kerci a fost înființat un stat major operațional”.

Într-o conferință de presă, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat că „se evaluează pagubele minore. Traficul pe pod continuă”, însă, conform declarațiilor oficiale, traficul rutier a fost restricționat până aproximativ la ora 12:00, pe 16 noiembrie. Serviciul feroviar funcționează normal, iar conform informațiilor preliminare, nu există victime. Guvernatorul din Sevastopol, Mihail Razvojaev, a îndemnat locuitorii să-și amâne planurile de călătorie în afara Crimeei cel puțin până la prânz.

Podul Kerci, considerat unul dintre proiectele emblematice ale președintelui rus Vladimir Putin, este considerat un simbol al dominației ruse asupra Crimeei, anexată ilegal de Moscova în 2014. Acesta este cel mai lung pod din Europa, care leagă Rusia de peninsula ocupată. Mai mulți bloggeri de război ruși au postat fotografii cu podul afectat, susținând că acesta „a rezistat”, deși imagini publicate pe rețelele de socializare arată cozi de mașini la intrările pe pod și semnale de avertizare.

Conform site-ului ucrainean de monitorizare „Crimean Wind”, citând locuitori din zonă, au fost observate drone cu motor cu reacție și au avut loc explozii în Kerci. Atacul se înscrie într-o ofensivă ucraineană din ce în ce mai intensă, care a înregistrat un nou record de atacuri cu drone, depășind orice precedent înregistrat de la începutul războiului.

Pentru Moscova, atacul este doar o etapă într-un conflict mai larg

În contextul tensiunilor crescute, Moscova a anunțat că a înființat un stat major operațional în Kerci, pentru a gestiona situația și a asigura continuitatea serviciilor esențiale. În același timp, autoritățile ruse au anunțat că patru trenuri de pasageri spre peninsula ocupată au întârzieri. În ciuda declarațiilor oficiale, imagini și comentarii din spațiul public sugerează că atacul a avut un impact semnificativ asupra infrastructurii, iar situația rămâne în continuă evoluție.

Într-un comunicat, Aksionov a subliniat că „traficul pe pod va fi restricționat până luni la prânz”, iar autoritățile ruse au anunțat că lucrează la soluții pentru restabilirea integrală a circulației. În ciuda acestor măsuri, tensiunile rămân ridicate, iar atacul ucrainean se înscrie într-o ofensivă mai largă, care pune în pericol stabilitatea regiunii și relațiile internaționale.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (134) →