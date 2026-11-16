România produce 2,07 milioane tone mai puțin energie primară decât anul trecut

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Într-un semn clar de declin energetic, România a înregistrat o scădere semnificativă a producției de energie primară în primele nouă luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Conform datelor oficiale, resursele de energie primară au scăzut cu 8,2%, în timp ce consumul final de energie electrică a cunoscut o reducere de 4,1%. Aceste cifre aruncă o lumină asupra crizei energetice pe care România o traversează, într-o perioadă în care suveranitatea economică și autonomia națională sunt în joc.

Producția internă și importurile în scădere

Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, au totalizat 23.362,9 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 2.073,2 mii tep față de aceeași perioadă din 2025. Producția internă a însumat 11.593,6 mii tep, în scădere cu 715,7 mii tep (5,8%) față de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025. Importurile au fost de 11.769,3 mii tep, în scădere cu 1.357,5 mii tep (10,3%).

În același interval, resursele de energie electrică au fost de 51.501,4 milioane kWh, în creștere cu 172,2 milioane kWh față de perioada similară din 2025. Totuși, producția din termocentrale a fost de 11.768,9 milioane kWh, în scădere cu 394,8 milioane kWh (3,2%). Pe de altă parte, producția din hidrocentrale a fost de 9.864,4 milioane kWh, în creștere cu 998,8 milioane kWh (11,3%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5.558,0 milioane kWh, în scădere cu 2.484,2 milioane kWh (-30,9%).

Producția din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, a fost de 4.652,8 milioane kWh, în creștere cu 466,7 milioane kWh față de perioada 1.I-30.IX.2025. Energia solară produsă în instalații fotovoltaice în această perioadă a fost de 6.030,5 milioane kWh, în creștere cu 2.069,6 milioane kWh față de 2025.

Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 35.718,5 milioane kWh, cu 4,1% mai mic față de perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025. Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, iluminatul public s-a redus cu 6,7%, iar consumul populației a scăzut cu 11,2%. Exportul de energie electrică a fost de 11.816,8 milioane kWh, în creștere cu 1.296,0 milioane kWh.

Aceste date aruncă o lumină asupra realității energetice din România, o realitate care pune în evidență o dependență crescută de importuri și o producție internă în scădere. Într-o perioadă în care suveranitatea economică este unul dintre principalele teme de dezbatere, aceste cifre aruncă o lumină asupra a cui este responsabil pentru criza energetică și a cui este în beneficiu.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (133) →