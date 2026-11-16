Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google
Într-un semn clar de declin energetic, România a înregistrat o scădere semnificativă a producției de energie primară în primele nouă luni ale anului 2026, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Conform datelor oficiale, resursele de energie primară au scăzut cu 8,2%, în timp ce consumul final de energie electrică a cunoscut o reducere de 4,1%. Aceste cifre aruncă o lumină asupra crizei energetice pe care România o traversează, într-o perioadă în care suveranitatea economică și autonomia națională sunt în joc.
Producția internă și importurile în scădere
Principalele resurse de energie primară, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, au totalizat 23.362,9 mii tone echivalent petrol (tep), în scădere cu 2.073,2 mii tep față de aceeași perioadă din 2025. Producția internă a însumat 11.593,6 mii tep, în scădere cu 715,7 mii tep (5,8%) față de perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2025. Importurile au fost de 11.769,3 mii tep, în scădere cu 1.357,5 mii tep (10,3%).
În același interval, resursele de energie electrică au fost de 51.501,4 milioane kWh, în creștere cu 172,2 milioane kWh față de perioada similară din 2025. Totuși, producția din termocentrale a fost de 11.768,9 milioane kWh, în scădere cu 394,8 milioane kWh (3,2%). Pe de altă parte, producția din hidrocentrale a fost de 9.864,4 milioane kWh, în creștere cu 998,8 milioane kWh (11,3%), iar cea din centralele nuclearo-electrice a fost de 5.558,0 milioane kWh, în scădere cu 2.484,2 milioane kWh (-30,9%).
Producția din centralele electrice eoliene, în perioada 1 ianuarie – 30 septembrie 2026, a fost de 4.652,8 milioane kWh, în creștere cu 466,7 milioane kWh față de perioada 1.I-30.IX.2025. Energia solară produsă în instalații fotovoltaice în această perioadă a fost de 6.030,5 milioane kWh, în creștere cu 2.069,6 milioane kWh față de 2025.
Consumul final de energie electrică în această perioadă a fost de 35.718,5 milioane kWh, cu 4,1% mai mic față de perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2025. Consumul final de energie electrică în economie a scăzut cu 1,8%, iluminatul public s-a redus cu 6,7%, iar consumul populației a scăzut cu 11,2%. Exportul de energie electrică a fost de 11.816,8 milioane kWh, în creștere cu 1.296,0 milioane kWh.
Aceste date aruncă o lumină asupra realității energetice din România, o realitate care pune în evidență o dependență crescută de importuri și o producție internă în scădere. Într-o perioadă în care suveranitatea economică este unul dintre principalele teme de dezbatere, aceste cifre aruncă o lumină asupra a cui este responsabil pentru criza energetică și a cui este în beneficiu.
Sursa anonima
Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti.
Stiri asemanatoare:
Oil Terminal nu poate verifica originea țițeiului primit
CET București Vest repusă în funcțiune, conform angajamentului din vara anului
România leagă gazele de o bursă străină, fără influență locală