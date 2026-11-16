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Brânza de Horezu a câștigat al treilea aur la World Cheese Awards

Eusebiu G. noiembrie 16, 2026
Brânza de Horezu a câștigat al treilea aur la World Cheese Awards

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Brânza de Horezu a câștigat al treilea aur consecutiv la World Cheese Awards, cel mai prestigios concurs mondial dedicat brânzeturilor, iar România a adus acasă opt medalii, o performanță care pune țara în centrul atenției. La ediția din acest an, organizată la Córdoba, Spania, 270 de jurați din 51 de țări au evaluat în orb un număr record de 5.330 de brânzeturi, înscrise din 45 de țări. Printre cele mai reușite producții se numără Brânza de Horezu, produsă de Five Continent în fabrica din Horezu, județul Vâlcea, care a câștigat aurul pentru a treia oară consecutiv. Aceasta este o brânză de oaie maturată cel puțin un an, inspirată de stilul spaniol Manchego și este cea mai premiată brânză românească la nivel internațional, având 12 medalii internaționale.

Un palmares de aur și argint pentru producătorii români

În afară de Brânza de Horezu, ferma didactică din Gheorgheni, județul Harghita, a obținut trei medalii de argint, pentru variantele Gyergyói sajt maturate șase luni și 12 luni, respectiv pentru Pricske sajt maturat 12 luni. În plus, trei producători din Ghimeș-Făget, Ozunca-Băi și Arcuș au adus celelalte trei medalii, adunându-se astfel la opt medalii, o performanță care depășește rezultatul din anul trecut, când România a adus acasă cinci medalii. „Brânza de Horezu devine o brânză tot mai cunoscută și apreciată în România. Faptul că din 2015 continuăm să luăm medalii nu înseamnă că nu avem aceleași emoții în fiecare an, mai ales că oamenii încep să aibă așteptări și să urmărească ceea ce facem”, a declarat Laura Ion, managera fabricii Five Continent SRL.

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Formare și dezvoltare în sectorul brânzetăriei

Ferma didactică din Gheorgheni nu este doar un centru de producție, ci și un spațiu de formare pentru mii de fermieri. Potrivit asociației, în peste trei decenii, mai mult de 6.000 de cursanți au participat la programul său de formare, care include stagii în Germania și Elveția. Sárig Attila, fost alpinist utilitar și producătorul Gyimesi Gyógysajt, s-a întors în comuna natală Ghimeș-Făget, județul Bacău, unde face brânzeturi din laptele crud al vacilor din gospodărie. A învățat meseria și la ferma didactică din Gheorgheni. „Este o brânză care a pus Horezu pe harta gastronomică a lumii”, a mai adăugat Laura Ion.

Eusebiu G.

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Despre autor

Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui.

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