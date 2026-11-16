Nuclearelectrica a semnat un împrumut de 400 de milioane de euro pentru Unitatea 1 de la Cernavodă

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Într-un moment economic cu totul neașteptat, economia României a înregistrat în trimestrul III din 2026 cel mai bun rezultat din ultimii patru ani, cu o creștere de 2,1% față de trimestrul II. Totuși, în timp ce economiștii se întreabă cum a fost posibil acest salt, Nuclearelectrica, compania deținută în proporție de 82,4981% de statul român la sfârșitul lui 2025, a făcut o mișcare decisivă: a semnat un împrumut de 400 de milioane de euro cu Banca Europeană de Investiții (BEI), în cadrul unui proiect de 800 de milioane de euro, cel mai mare împrumut acordat unei companii românești de BEI până în prezent.

Un contract de 400 de milioane de euro pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă

Contractul a fost semnat oficial pe 16 noiembrie 2026, potrivit raportului transmis Bursei de Valori București, și reprezintă prima jumătate din totalul de 800 de milioane de euro alocat pentru retehnologizarea Unității 1 de la Cernavodă. Banca Europeană de Investiții a anunțat oficial, luni, că acordă o primă tranșă de 400 de milioane de euro pentru retehnologizarea reactorului, proiect care are ca scop prelungirea cu 30 de ani a duratei de viață în exploatarea Unității 1.

Suma de 400 de milioane de euro este semnificativă, mai ales că reprezintă jumătate din finanțarea totală de 800 de milioane de euro planificată de BEI pentru acest proiect. Acest împrumut este considerat unul istoric pentru România și pentru industria energetică nucleară, reprezentând 25% din valoarea totală a proiectului de aproximativ 3,1 miliarde de euro, fără a include costurile de finanțare.

Finanțarea va fi folosită pentru modernizarea Unității 1, un reactor care produce energie pentru România și care urmează să fie oprit pentru lucrări. Oprirea și deconectarea sunt programate pentru 30 septembrie 2027, iar lucrările sunt planificate până în 2030. Pentru ceilalți acționari ai Nuclearelectrica, semnarea contractului înseamnă finanțare pentru lucrări, nu o plată imediată de dividende.

Proiectul de retehnologizare este esențial pentru asigurarea continuității producției de energie nucleară în România, dar și pentru menținerea unui echilibru energetic pe termen lung. Într-o lume în care economia și oamenii o duc greu, având în vedere creșterea inflației, a prețurilor la energie și scăderea puterii de cumpărare, aceste date statistice care arată o creștere economică în T3 sunt greu de vândut. Dar, totuși, s-a întâmplat.

Într-un context economic complex, acest contract reprezintă un semnal puternic de încredere în viitorul energiei nucleare românești, dar și o investiție majoră în infrastructura națională. Totodată, are loc o altă dezvoltare importantă în economia românească: 21 de fermieri s-au asociat pentru a construi o fabrică de ulei de 45 milioane de euro, o inițiativă care ar putea transforma economia rurală. În același timp, Dacia a avut cel mai slab octombrie de la criza microcipurilor din 2021, cu doar 20.373 de mașini livrate la Mioveni, o cifră cu o treime sub nivelul din anul trecut.

Într-un mediu în care se caută soluții alternative, aceste evenimente arată o polarizare a economiei românești între investiții majore în energie nucleară și o economie de bază care, în anumite sectoare, începe să se confrunte cu probleme serioase. Cei care investesc în proiecte mari, cum ar fi retehnologizarea Unității 1, se confruntă cu o realitate în care, în același timp, alte părți ale economiei, cum ar fi agricultura sau producția auto, se confruntă cu o scădere a activității.

În concluzie, semnarea acestui contract de 400 de milioane de euro de către Nuclearelectrica cu BEI nu este doar un pas major în retehnologizarea Unității 1, ci și un semnal clar că România este pregătită să investească în viitorul energiei sale, chiar dacă alte sectoare ale economiei se confruntă cu provocări serioase.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (135) →