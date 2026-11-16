Două focare de rabie ar fi confirmate la bovine în Neamț, măsuri de protecție instituite

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În județul Neamț, unde pășunile și culturile agricole constituie o sursă de viață pentru mii de fermieri, s-a înregistrat o situație gravă: două focare de rabie ar fi confirmate la bovine. Cazurile au fost identificate în localitățile Tazlău, comuna Tazlău și Socea, comuna Rediu. Autoritățile au reacționat rapid, activând planurile de intervenție pentru a preveni răspândirea virusului. Măsurile de protecție și supraveghere au fost instituite, iar circulația animalelor este sub supraveghere strictă. Anunțul a fost făcut luni, 16.11.2026, de reprezentanții Prefecturii Neamț, după ce Centrul Local de Combatere a Bolilor (CLCB) a aprobat măsurile sanitar-veterinare propuse de Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA).

Confirmarea oficială a cazurilor și analizele din București

Virusul rabic a fost identificat la bovine în cele două localități, în urma analizelor realizate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală – Laboratorul Național de Referință pentru Rabie din București. Rezultatele au fost consemnate în buletinele de analiză emise la 10 noiembrie 2026. Confirmarea diagnosticului a dus la adoptarea unor măsuri urgente, menite să limiteze transmiterea bolii, să protejeze efectivele de animale și să reducă riscurile pentru populație. În această privință, specialiștii au stabilit un set de intervenții, inclusiv delimitarea unor perimetre de protecție și supraveghere în localitățile afectate.

În aceste zone vor fi identificate și monitorizate animalele care pot contracta rabia, iar vaccinarea antirabică va fi realizată în condițiile stabilite prin planurile de intervenție. Totodată, autoritățile au decis limitarea deplasării necontrolate a animalelor, cu accent pe câini și pisici. Vor fi verificate și animalele care ar fi putut intra în contact cu bovinele infectate. Supravegherea va fi extinsă și asupra faunei sălbatice, în special a vulpilor, în colaborare cu administratorii fondurilor de vânătoare.

O altă componentă importantă a intervenției presupune informarea locuitorilor cu privire la manifestările bolii, modalitățile de transmitere și obligațiile pe care le au proprietarii de animale. Ancheta epidemiologică vizează și persoanele care ar fi putut intra în contact cu animalele infectate. Pe lângă măsurile aplicate în gospodării și în zonele afectate, autoritățile au luat în calcul și protejarea sănătății oamenilor. Direcția de Sănătate Publică Neamț va fi informată pentru continuarea investigației epidemiologice și identificarea persoanelor care ar fi putut intra în contact, direct sau indirect, cu animalele bolnave ori suspecte. În funcție de evaluarea medicală, persoanele expuse ar putea avea nevoie de tratament preventiv.

Responsabilitatea primăriilor și măsurile aplicate în teren

Primăriile din Tazlău și Rediu trebuie să contribuie la aplicarea măsurilor dispuse, inclusiv prin informarea comunităților, limitarea circulației animalelor și gestionarea cazurilor în care sunt implicate animale fără stăpân. Autoritățile au confirmat, în mod oficial, două cazuri de rabie la bovine, în localitățile Tazlău și Socea, a transmis luni prefectul județului Neamț, Vlad Grigorean. Centrul Local de Combatere a Bolilor s-a întrunit în ședință pentru a aproba planurile de măsuri sanitar-veterinare pentru controlul și eradicarea celor două focare, conform unor surse oficiale.

Eusebiu G.

Despre autor Eusebiu G. Eusebiu G. scrie despre ce se întâmplă la fermă înainte să ajungă ceva în farfurie: vaccinuri pentru oi și capre, fabrici de nutrețuri, păduri, legi pentru crescătorii din gospodărie. Rubrica Agricultură e în întregime a lui. Toate articolele scrise de Eusebiu G. (28) →