Un atac armat în Logan Circle: o victimă a murit, spune poliția

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Joi dimineață, 12 noiembrie, în cartierul Logan Circle din Washington D.C., la aproximativ 1,6 kilometri de Casa Albă, a avut loc un atac armat terifiant, în care cinci persoane au fost împușcate. Incidentul a declanșat o mobilizare masivă a forțelor de ordine, iar poliția a emis un avertisment pentru populație, cerându-i să evite zona. Conform declarațiilor oficiale, una dintre persoanele împușcate a murit, iar unul dintre răniți se află în stare gravă. Ulterior, autoritățile au confirmat că suspectul a murit, dar au evitat să ofere detalii privind cauza decesului, menționând doar că a suferit o rană prin împușcare auto-provocată.

Detalii despre eveniment și locul incidentului

Incidentul a avut loc în jurul orei 08.00, în apropierea unui centru de fitness Vida, la intersecția străzilor 15th și P Streets Northwest. Potrivit martorilor, inițial, zgomotul a fost interpretat ca fiind provocat de o explozie de mingi de gimnastică. Totuși, foarte curând, a devenit clar că se dezlănțuia o situație de urgență. O membră a Consiliului Municipal din Washington, Brooke Pinto, a declarat că focuri de armă au fost trase atât înăuntrul, cât și în exteriorul sălii de sport, iar mai multe persoane au fost împușcate. Poliția a intrat forțat într-un apartament în care suspectul se baricadase, unde l-a găsit pe acesta suferind de o rană împușcată.

Într-o conferință de presă, Jeffery W. Carroll, șeful interimar al Departamentului de Poliție Metropolitană, a confirmat că patru persoane au fost împușcate în urma schimbului de focuri. Una dintre ele a murit, iar unul dintre răniți se află în stare critică. Restul răniților nu prezintă leziuni care să păstreze viața în pericol. Poliția nu a oferit detalii privind identitatea suspectului, nici dacă ar fi fost implicate alte persoane. Autoritățile sunt încă în procesul de investigație pentru a clarifica toate aspectele evenimentului.

Reacții oficiale și contextul incidentului

Un purtător de cuvânt al poliției din Washington, D.C., a declarat pentru BBC că suspectul a decedat, dar nu a putut confirma cauza decesului. Totodată, CNN a adăugat că suspectul a murit după ce s-ar fi împușcat în timp ce era baricadat într-un apartament. În cadrul unei conferințe de presă, poliția a anunțat că a avut loc un „incident cu împușcături” în zona Logan Circle, la mai puțin de o milă nord de Casa Albă, chiar înainte de ora 08.30. O oră mai târziu, poliția a declarat că suspectul s-a baricadat în interiorul unei clădiri de pe strada 15, iar forțele de intervenție au fost trimise în mai multe puncte din cartier.

Logan Circle este un cartier cunoscut din Washington, situat la aproximativ o milă (1,6 kilometri) nord de Casa Albă. Acesta este un loc frecvent vizitat de turiști și locuitori, iar incidentul a generat o reacție puternică din partea comunității. Autoritățile au anunțat că vor continua investigațiile pentru a stabili toate circumstanțele, iar populația a fost rugată să evite zona până când situația va fi complet ținută sub control.

Sursa anonima