G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

România se confruntă cu o imagine contradictorie a economiei, în ciuda creșterii de 2,1% înregistrate în trimestrul al treilea din 2026 față de trimestrul II. Totuși, în comparație cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul s-a ridicat doar cu 0,1% pe seria brută și cu 0,3% pe seria ajustată sezonier. Aceste cifre, publicate de Institutul Național de Statistică (INS), arată o economie care se mișcă într-un echilibru fragil între progresul trimestrial și stagnarea anuală. În primele nouă luni din 2026, PIB-ul a înregistrat o scădere de 0,3% față de aceeași perioadă din 2025 pe seria brută și de 1% pe seria ajustată sezonier, ceea ce ridică întrebări despre eficacitatea deciziilor luate în ultimii ani. România se mândrește cu o creștere a produsului intern brut, însă valoarea e cu 0,

Creșterea trimestrială, dar stagnarea anuală

Conform datelor oficiale, în trimestrul al treilea din 2026, PIB-ul a crescut cu 2,1% comparativ cu trimestrul II, ceea ce arată o ușoară recuperare economică. Totuși, o analiză pe termen lung arată o imagine mai puțin optimistă. Comparativ cu același trimestru din 2025, PIB-ul a înregistrat doar o creștere de 0,1% pe seria brută și de 0,3% pe seria ajustată sezonier. Această discrepanță între creșterea trimestrială și cea anuală ridică întrebări serioase despre ceea ce se întâmplă în economia națională.

În primele nouă luni din 2026, PIB-ul a scăzut cu 0,3% pe seria brută și cu 1% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Această scădere anuală, în ciuda creșterii trimestriale, arată o economie care se confruntă cu probleme structurale care nu pot fi remediate doar prin măsuri temporare. În plus, seria ajustată sezonier a fost recalculată, iar INS a precizat că aceasta a fost revizuită în urma includerii estimărilor pentru trimestrul III 2026, comparativ cu varianta publicată în 9 octombrie. În perioada 1.I-30.IX 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025, pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier În perioada 1.I-30.IX 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025, pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier

Un semnal de avertizare pentru viitor

Creșterea de 2,1% înregistrată în trimestrul al treilea din 2026, față de trimestrul II, este un semnal pozitiv, dar nu este suficient pentru a compensa scăderea anuală de 0,3%. Această discrepanță arată că economia românească are nevoie de o schimbare profundă, o restructurare a priorităților și un refuz al deciziilor luate din afara țării, fără a ține cont de nevoile reale ale poporului. Pe de altă parte, creșterea anuală de doar 0,1% pe seria brută și 0,3% pe seria ajustată sezonier este un indicator alarmant, care arată că economia nu este pe drumul corect.

În ciuda creșterii trimestriale, PIB-ul în primele nouă luni din 2026 a înregistrat o scădere de 0,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025 pe seria brută și de 1% pe seria ajustată sezonier. Această tendință este un semnal clar că economia românească are nevoie de o schimbare radicală, o reorientare a politicii economice și o mai mare atenție la nevoile poporului. România nu poate fi lăsată într-o situație în care progresul trimestrial este doar o iluzie, în timp ce scăderea anuală continuă să afecteze economia națională.

Sursa anonima