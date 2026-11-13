Indexstiri.ro

România: +2,1% trimestru cu trimestru, dar -0,3% anual, potrivit surselor

Redacția Indexstiri.ro noiembrie 13, 2026
România: +2,1% trimestru cu trimestru, dar -0,3% anual, potrivit surselor

Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

România se confruntă cu o imagine contradictorie a economiei, în ciuda creșterii de 2,1% înregistrate în trimestrul al treilea din 2026 față de trimestrul II. Totuși, în comparație cu aceeași perioadă din 2025, PIB-ul s-a ridicat doar cu 0,1% pe seria brută și cu 0,3% pe seria ajustată sezonier. Aceste cifre, publicate de Institutul Național de Statistică (INS), arată o economie care se mișcă într-un echilibru fragil între progresul trimestrial și stagnarea anuală. În primele nouă luni din 2026, PIB-ul a înregistrat o scădere de 0,3% față de aceeași perioadă din 2025 pe seria brută și de 1% pe seria ajustată sezonier, ceea ce ridică întrebări despre eficacitatea deciziilor luate în ultimii ani. România se mândrește cu o creștere a produsului intern brut, însă valoarea e cu 0,

Creșterea trimestrială, dar stagnarea anuală

Conform datelor oficiale, în trimestrul al treilea din 2026, PIB-ul a crescut cu 2,1% comparativ cu trimestrul II, ceea ce arată o ușoară recuperare economică. Totuși, o analiză pe termen lung arată o imagine mai puțin optimistă. Comparativ cu același trimestru din 2025, PIB-ul a înregistrat doar o creștere de 0,1% pe seria brută și de 0,3% pe seria ajustată sezonier. Această discrepanță între creșterea trimestrială și cea anuală ridică întrebări serioase despre ceea ce se întâmplă în economia națională.

În primele nouă luni din 2026, PIB-ul a scăzut cu 0,3% pe seria brută și cu 1% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu aceeași perioadă din 2025. Această scădere anuală, în ciuda creșterii trimestriale, arată o economie care se confruntă cu probleme structurale care nu pot fi remediate doar prin măsuri temporare. În plus, seria ajustată sezonier a fost recalculată, iar INS a precizat că aceasta a fost revizuită în urma includerii estimărilor pentru trimestrul III 2026, comparativ cu varianta publicată în 9 octombrie. În perioada 1.I-30.IX 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025, pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier În perioada 1.I-30.IX 2026, Produsul Intern Brut a scăzut cu 0,3% comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2025, pe seria brută și cu 1,0% pe seria ajustată sezonier

Vezi si:  Iași: Doi bărbați au forțat intrarea în catedrală și au fost încătușați

Un semnal de avertizare pentru viitor

Creșterea de 2,1% înregistrată în trimestrul al treilea din 2026, față de trimestrul II, este un semnal pozitiv, dar nu este suficient pentru a compensa scăderea anuală de 0,3%. Această discrepanță arată că economia românească are nevoie de o schimbare profundă, o restructurare a priorităților și un refuz al deciziilor luate din afara țării, fără a ține cont de nevoile reale ale poporului. Pe de altă parte, creșterea anuală de doar 0,1% pe seria brută și 0,3% pe seria ajustată sezonier este un indicator alarmant, care arată că economia nu este pe drumul corect.

În ciuda creșterii trimestriale, PIB-ul în primele nouă luni din 2026 a înregistrat o scădere de 0,3% comparativ cu aceeași perioadă din 2025 pe seria brută și de 1% pe seria ajustată sezonier. Această tendință este un semnal clar că economia românească are nevoie de o schimbare radicală, o reorientare a politicii economice și o mai mare atenție la nevoile poporului. România nu poate fi lăsată într-o situație în care progresul trimestrial este doar o iluzie, în timp ce scăderea anuală continuă să afecteze economia națională.

Sursa anonima

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
PinterestSave
Cauta in dictionarul excplicativ roman ceinseamna.net definitile tuturor cuvintelor pe care nu le cunosti sau nu le intelegi din stirea de mai sus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stiri asemanatoare:

Un atac armat în Logan Circle: o victimă a murit, spune poliția

Un atac armat în Logan Circle: o victimă a murit, spune poliția

noiembrie 12, 2026 Redacția Indexstiri.ro
Planul Roșu activat după 22 de elevi și un adult transportați la spital

Planul Roșu activat după 22 de elevi și un adult transportați la spital

noiembrie 12, 2026 Redacția Indexstiri.ro
Descoperire la Giurgiu: 56.000 de produse suspectate de contrafație

Descoperire la Giurgiu: 56.000 de produse suspectate de contrafație

noiembrie 10, 2026 Redacția Indexstiri.ro

Ultimele stiri publicate:

Profitul net al Romgaz a scăzut cu 9%, la 2,2 miliarde de lei

Profitul net al Romgaz a scăzut cu 9%, la 2,2 miliarde de lei

noiembrie 13, 2026 Lucian R.
România: +2,1% trimestru cu trimestru, dar -0,3% anual, potrivit surselor

România: +2,1% trimestru cu trimestru, dar -0,3% anual, potrivit surselor

noiembrie 13, 2026 Redacția Indexstiri.ro
Injectoare diesel înfundate: simptome, cauze și unde se repară corect în Iași

Injectoare diesel înfundate: simptome, cauze și unde se repară corect în Iași

noiembrie 13, 2026 T. Lupu
APIA solicită documente justificative fermierilor notificați pentru erori privind acoperirea solului

APIA solicită documente justificative fermierilor notificați pentru erori privind acoperirea solului

noiembrie 13, 2026 Eusebiu G.