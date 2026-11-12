Planul Roșu activat după 22 de elevi și un adult transportați la spital

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În județul Neamț, Planul Roșu de Intervenție a fost activat joi, 12 noiembrie 2026, la ora 12:32, după ce mai mulți elevi de la Liceul „Vasile Alecsandri” din Săbăoani au început să acuze simptome neobișnuite. Zece copii au fost preluați de echipajele medicale și transportați la spital, iar întreaga unitate de învățământ a fost evacuată. Situația a generat o mobilizare masivă a autorităților, cu echipaje de pompieri, ambulanțe și alte forțe de intervenție care au ajuns la fața locului într-un timp record.

Simptomele care au declanșat Planul Roșu

Inițial, au fost raportate șapte elevi din aceeași clasă de clasa a VI-a, aflați în corpul C al liceului, care au acuzat dureri de cap, usturime în gât și amețeli. Simptomele le-au determinat pe autorități să trimită imediat echipaje de intervenție la unitatea de învățământ. La fața locului au ajuns pompieri cu o autospecială de stingere dotată cu module pentru descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD și o autospecială pentru transportul personalului și al victimelor multiple. Intervenția a fost suplimentată cu un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț, până la ora publicării informațiilor, zece copii fuseseră preluați de echipajele Serviciului de Ambulanță Județean, SMURD și ATPVM. Aceștia urmau să fie transportați la spital pentru evaluare medicală. Autoritățile au decis evacuarea tuturor persoanelor aflate în unitatea de învățământ, inclusiv a elevilor și cadrelor didactice, pentru a permite desfășurarea intervenției în condiții de siguranță.

În cadrul intervenției, a fost prealertat și echipajul CBRN din cadrul ISU Bacău, specializat în gestionarea incidentelor care implică substanțe chimice, biologice, radiologice și nucleare. Mobilizarea acestei echipe indică necesitatea verificării posibilei prezențe a unor substanțe periculoase, însă informațiile disponibile nu confirmă existența unei scurgeri de gaze sau a unei contaminări chimice. Cauza simptomelor reclamate de elevi nu fusese precizată în informarea inițială. De asemenea, nu existau date oficiale care să stabilească dacă starea de rău a celor zece copii a fost provocată de un factor comun din interiorul clădirii.

Într-un update ulterior, ISU Neamț a anunțat că până la acest moment, 22 de elevi și un adult au fost transportați la unități spitalicești pentru investigații suplimentare de specialitate. Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat, dar impactul evenimentului asupra comunității din Săbăoani nu este încă clar. Autoritățile continuă să investigheze cauzele simptomelor reclamate de elevi, încercând să identifice factorul comun care a determinat starea de rău a celor implicați.

Purtătoarea de cuvânt a ISU Neamț, Irina Popa, a confirmat că este vorba despre elevi de clasa a VI-a, aflați în corpul C al liceului. Alarma a fost dată joi la Corpul C al Liceului „Vasile Alecsandri”, unde șapte elevi de clasa a VI-a, aflați în aceeași sală, au început să se simtă rău. Pompierii au pornit o misiune de recunoaștere în zona acestui liceu din Săbăoani, iar la fața locului au ajuns echipaje de pompieri cu o autospecială de stingere cu module pentru descarcerare și prim ajutor, o ambulanță SMURD și o autospecială de transport personal și victime multiple (ATPVM).

În această situație, întrebarea care rămâne în aer este: ce a provocat aceste simptome și ce se poate face pentru a preveni asemenea incidente în viitor? Răspunsul, deocamdată, este ascuns în dosarul de investigație al autorităților.

Sursa anonima