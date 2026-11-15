Lucrările de modernizare au suspendat zborurile din SUA pentru patru ore. Explicația secretarului Transporturilor

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Pe 15 noiembrie 2026, la ora 01:55, zborurile din și către SUA au fost anulate timp de patru ore, ca urmare a unor lucrări de modernizare a infrastructurii de telecomunicații. Evenimentul a afectat zeci de mii de pasageri și a generat o criză majoră în sectorul aviatic. Secretarul Transporturilor, Sean Duffy, a explicat într-o conferință de presă că problema a fost declanșată de cablurile de cupru care au fost recent modernizate.

Modernizarea infrastructurii de telecomunicații a dus la haos aerian

Conform declarațiilor oficiale, lucrările de întreținere la cablurile de cupru erau efectuate de o companie furnizoare de tehnologie, iar autoritățile investigate dacă problema a fost cauzată de o „incompetență” a firmei sau de echipamente defecte. Membrul Administrației Trump a subliniat că SUA au „un sistem de telecomunicații incredibil de vechi”, ceea ce a generat o dependență excesivă de infrastructura existentă, iar modernizarea a fost un pas esențial, dar și riscant.

Inițial, Administrația Federală a Aviației americane a anunțat că doar decolările sunt afectate. Ulterior, Eurocontrol a luat decizia de a suspenda toate zborurile către SUA, ceea ce a dus la o perturbare majoră în traficul aerian. Evenimentul a fost cel mai lung incident de acest tip din ultimii 20 de ani, iar autoritățile au anunțat că efectele pot dura câteva zile, în funcție de progresul anchetei.

Casa Albă a infirmat, însă, din primele momente, posibilitatea repetării unui atac precum cel de la Turnurile Gemene din 11 septembrie 2001, deși ancheta este în curs. Conform BBC, nu a fost încă confirmat dacă incidentul ar putea fi legat de un atac cibernetic. În ciuda lipsei unei confirmări oficiale, investigațiile continuă, iar rezultatele pot avea impact semnificativ asupra modului în care se gestionează infrastructura de telecomunicații.

Evenimentul a arătat cum modernizarea infrastructurii poate duce la probleme imprevizibile, dar și cum sistemul de telecomunicații din SUA este în mare parte vechi. Conform declarațiilor lui Sean Duffy, problema de la care a pornit suspendarea zborurilor vine dinspre cablurile de cupru care au fost recent modernizate.

Sursa anonima

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