Un bărbat ar fi amenințat angajații unui supermarket din Lugoj

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Ce s-a întâmplat vineri seară, în jurul orei 22:15, pe strada V. Rosada din Lugoj, județul Timiș, pare să fi fost un moment de coșmar pentru angajații unui supermarket. Potrivit informațiilor transmise de IPJ Timiș, un bărbat de 43 de ani ar fi pătruns în incinta magazinului având asupra sa o seceră, cu care i-a amenințat pe angajați. Oamenii au sunat imediat la numărul de urgență 112, iar polițiștii s-au deplasat la fața locului, unde au reușit să îl identifice și să-l aducă la audieri. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, într-un dosar pentru amenințare și tulburarea ordinii și liniștii publice. Conform anchetatorilor, acesta consumase alcool înainte de a comite fapta. La data de 13 noiembrie 2026, în jurul orei 22:15, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi pătruns în incinta unui supermarket situat pe strada V. La data de 13 noiembrie 2026, în jurul orei 22:15, polițiștii municipiului Lugoj au fost sesizați, prin apel la 112, cu privire la faptul că un bărbat ar fi pătruns în incinta unui supermarket situat pe strada V.

Un incident violent, dar nu izolat în viața acestui bărbat

Bărbatul de 43 de ani nu este o figură necunoscută în lumea justiției. Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a fost reținut într-un dosar cu afaceri ilegale cu motorină, după ce procurorii DIICOT au descins la sediul companiei din Constanța. El este vizat într-un dosar cu afaceri ilegale cu motorină. Potrivit IPJ Timiș, incidentul s-a petrecut în jurul orei 22:15, când polițiștii din Lugoj au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la comportamentul agresiv al unui bărbat într-un supermarket. Vizualizări: 307

Un spectru larg de infracțiuni și un impact social semnificativ

În ultimele săptămâni, alte cazuri similare au fost aduse la cunoștința publicului, cum ar fi cazul unei femei amenințate cu o armă și ținută captivă timp de trei zile în portbagajul unei mașini, sau al unui bărbat de 40 de ani, reținut după ce și-a violat în repetate rânduri fiica minoră și a lăsat-o însărcinată. Fiecare dintre aceste evenimente aruncă o lumină asupra unei realități mai ample: violența și amenințările nu sunt fenomene izolate, ci semnale ale unei crize sociale și juridice, care se manifestă în mod alarmant în anumite zone ale țării. În acest context, incidentul de la supermarket din Lugoj devine un punct de cotitură, care face apel la responsabilitatea tuturor: autorităților, dar și a comunității. Surse: PSD își amenință miniștrii după nici 3 săptămâni de guvernare.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (127) →