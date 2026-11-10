Indexstiri.ro

Descoperire la Giurgiu: 56.000 de produse suspectate de contrafație

Descoperire la Giurgiu: 56.000 de produse suspectate de contrafație

Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

La Giurgiu, polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au efectuat o acțiune-fulger care a dus la descoperirea unui număr șocant de produse suspectate de contrafație. Într-un camion înmatriculat în România, condus de un cetățean turc care se îndrepta spre Belgia, au fost găsite 55.964 de articole vestimentare, încălțăminte și produse de marochinărie, în valoare estimată la 18 milioane de lei. Mărfurile purtau însemnele unor mărci cunoscute și sunt suspectate de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Totul a fost descoperit în urma unor verificări suplimentare, după ce valoarea declarată a mărfurilor nu a corespuns costurilor de transport. Mărfurile au o valoare estimată de 18.000.000 de lei.

Un nou cod vamal european schimbă responsabilitățile

În paralel cu această descoperire, Uniunea Europeană a anunțat o reformă vamală de amploare, adoptată în septembrie 2026. Regulamentul (UE) 2026/2108, publicat la 19 septembrie, introduce modificări majore în raportul dintre autoritățile vamale și companiile care aduc mărfuri în Uniunea Europeană. Noua legislație va intra în aplicare etapizat, începând cu 21 septembrie 2027, dar unele măsuri au deja efecte. Printre principalele modificări se numără responsabilitatea solidară a unor intermediari pentru obligațiile importatorilor, sancțiuni calculate în funcție de valoarea totală a importurilor, posibilitatea blocării mărfurilor pentru verificări și o taxă de procesare care nu se restituie. Comisia Europeană a prezentat această reformă ca fiind cea mai amplă din 1968, de când a fost înființată Uniunea Vamală.

Descoperirea la Giurgiu și implicațiile legale

În urma acțiunii de control, întreaga cantitate de bunuri a fost ridicată și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Autoritatea Vamală Română continuă să efectueze acțiuni de control, în scopul protejării consumatorilor, asigurării unui mediu comercial concurențial corect și protejării intereselor statului român. Pe lângă descoperirea de la Giurgiu, alte acțiuni similare se vor desfășura în viitor, în contextul noilor reglementări europene. Pe DN5, la Giurgiu, această captură de 18 milioane de lei demonstrează eficiența acțiunilor de control ale autorităților.

Vezi si:  Garda Nationala de Mediu, dotata cu 46 de drone

Sursa anonima

facebookShare on Facebook
TwitterTweet
PinterestSave
Cauta in dictionarul excplicativ roman ceinseamna.net definitile tuturor cuvintelor pe care nu le cunosti sau nu le intelegi din stirea de mai sus.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Stiri asemanatoare:

Liceul din Craiova evacuat după ce un buldoexcavator a fisurat o conductă de gaz

Liceul din Craiova evacuat după ce un buldoexcavator a fisurat o conductă de gaz

Judecătorul: Russell Brand este un prădător sexual, potrivit surselor

Judecătorul: Russell Brand este un prădător sexual, potrivit surselor

Accident cumplit în Italia: O româncă de 27 de ani a murit izbită de un camion

Accident cumplit în Italia: O româncă de 27 de ani a murit izbită de un camion

Ultimele stiri publicate:

60 de milioane de euro fermierilor, după avizul cu observații al lui Nazare

60 de milioane de euro fermierilor, după avizul cu observații al lui Nazare

Investiția de 250.000 EUR pentru Hambar a fost semnată pe 29 octombrie 2026

Investiția de 250.000 EUR pentru Hambar a fost semnată pe 29 octombrie 2026

Deputații au votat înființarea anchetei Mykonos-Nordis asupra zborurilor private

Deputații au votat înființarea anchetei Mykonos-Nordis asupra zborurilor private

Salt Bank promite campanie Black Friday, dar a început tranzacții acum

Salt Bank promite campanie Black Friday, dar a început tranzacții acum