Descoperire la Giurgiu: 56.000 de produse suspectate de contrafație

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La Giurgiu, polițiștii de frontieră și inspectorii vamali au efectuat o acțiune-fulger care a dus la descoperirea unui număr șocant de produse suspectate de contrafație. Într-un camion înmatriculat în România, condus de un cetățean turc care se îndrepta spre Belgia, au fost găsite 55.964 de articole vestimentare, încălțăminte și produse de marochinărie, în valoare estimată la 18 milioane de lei. Mărfurile purtau însemnele unor mărci cunoscute și sunt suspectate de a încălca drepturile de proprietate intelectuală. Totul a fost descoperit în urma unor verificări suplimentare, după ce valoarea declarată a mărfurilor nu a corespuns costurilor de transport. Mărfurile au o valoare estimată de 18.000.000 de lei.

Un nou cod vamal european schimbă responsabilitățile

În paralel cu această descoperire, Uniunea Europeană a anunțat o reformă vamală de amploare, adoptată în septembrie 2026. Regulamentul (UE) 2026/2108, publicat la 19 septembrie, introduce modificări majore în raportul dintre autoritățile vamale și companiile care aduc mărfuri în Uniunea Europeană. Noua legislație va intra în aplicare etapizat, începând cu 21 septembrie 2027, dar unele măsuri au deja efecte. Printre principalele modificări se numără responsabilitatea solidară a unor intermediari pentru obligațiile importatorilor, sancțiuni calculate în funcție de valoarea totală a importurilor, posibilitatea blocării mărfurilor pentru verificări și o taxă de procesare care nu se restituie. Comisia Europeană a prezentat această reformă ca fiind cea mai amplă din 1968, de când a fost înființată Uniunea Vamală.

Descoperirea la Giurgiu și implicațiile legale

În urma acțiunii de control, întreaga cantitate de bunuri a fost ridicată și introdusă în Camera de Corpuri Delicte a Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. Autoritatea Vamală Română continuă să efectueze acțiuni de control, în scopul protejării consumatorilor, asigurării unui mediu comercial concurențial corect și protejării intereselor statului român. Pe lângă descoperirea de la Giurgiu, alte acțiuni similare se vor desfășura în viitor, în contextul noilor reglementări europene. Pe DN5, la Giurgiu, această captură de 18 milioane de lei demonstrează eficiența acțiunilor de control ale autorităților.

Sursa anonima