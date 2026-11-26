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Un consorțiu condus de investitorul american Todd Boehly, din care face parte și o instituție financiară a Guvernului SUA, a semnat un acord pentru preluarea activelor internaționale ale companiei petroliere ruse Lukoil. Tranzacția ar putea oferi Washingtonului o participație directă în afacerile energetice ale grupului rus și o parte din profiturile viitoare. Consorțiul include, printre alții, DFC, instituție de stat care finanțează investiții internaționale și are la bază un mecanism de schimb complex, în locul plăților directe către Rusia.

Consorțiul și mecanismul de achiziție

Tranzacția, cu valoarea estimată la aproximativ 16 miliarde de dolari, este realizată prin schimbarea unor titluri financiare rusești blocate, evaluate la aproximativ 10 miliarde de dolari, cu activele petroliere și de gaze ale Lukoil din afara Rusiei. Informația a fost confirmată de Reuters, care citează declarații ale lui Todd Boehly, reprezentant al DFC și alte surse familiarizate cu termenii tranzacției. Consorțiul este condus de compania de investiții Eldridge, cu Todd Boehly la conducere și include, pe lângă DFC, compania financiară Xtellus Partners și fondul Catena Investment Holding, înregistrat în Emiratele Arabe Unite.

Conform comunicatului oficial al participanților, consorțiul intenționează să achiziționeze toate acțiunile LUKOIL International GmbH, subsidiara care deține activele energetice internaționale ale grupului rus. Reprezentanții consorțiului susțin că tranzacția ar permite transferul unor infrastructuri energetice strategice sub controlul investitorilor americani și al partenerilor acestora, asigurând continuitatea operațiunilor și consolidând securitatea energetică. Totuși, acordul nu este încă finalizat. Pentru încheierea tranzacției sunt necesare aprobarea Departamentului Trezoreriei SUA și alte avize de reglementare.

Un element neobișnuit al tranzacției este mecanismul de plată. În locul unei achiziții clasice, cu transfer direct de bani, consorțiul a propus schimbarea unor titluri financiare rusești cu activele petroliere și de gaze ale Lukoil din afara Rusiei. Potrivit lui Boehly și reprezentantului DFC, schimbul va implica acțiuni și alte instrumente financiare evaluate la aproximativ 10 miliarde de dolari. Este vorba despre titluri ale Lukoil și ale altor companii rusești, deținute anterior de investitori occidentali. După invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia, în 2022, o mare parte dintre aceste active au fost blocate, iar valoarea lor contabilă a scăzut.

Acordul, dacă va fi finalizat, va aduce o influență semnificativă americană asupra activităților internaționale ale Lukoil, în special în regiuni strategice din Europa.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (176) →