ANRE retrage licența IBN Energy SRL pentru nerespectarea obligațiilor legale

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Într-o decizie fără precedent, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a anunțat, marți, 10.11.2026, retragerea licenței de furnizare a energiei electrice a companiei IBN Energy SRL, unul dintre furnizorii care au făcut parte din piața energetică românească. Decizia a fost luată în urma constatărilor Direcției Control și Soluționare Plângeri și ale Direcției Monitorizare REMIT, care au arătat că abaterile companiei nu au fost izolate, ci au reprezentat o conduită sistematică de nerespectare a obligațiilor legale și de licență, care a continuat, în mod flagrant, chiar și după aplicarea sancțiunilor.

Un furnizor care nu răspunde, nu se vede și nu plătește

În august 2025, IBN Energy SRL a introdus pe Piața Intrazilnică de energie electrică ordine care nu erau acoperite de garanții suficiente. În acea perioadă, furnizorul avea alocate garanții de doar 150.000 de lei, ceea ce a generat un dezechilibru negativ semnificativ înregistrat de Transelectrica în perioada 1–7 august 2025. Garanția financiară obligatorie, de 3.522.276,50 lei, nu a fost constituită nici până la termenul-limită, 26 august 2025.

În aceste condiții, ANRE a constatat că IBN Energy SRL nu a răspuns la e-mailuri, adrese scrise și convocări la sediul ANRE, iar echipa de control nu a găsit nicio urmă a activității de furnizare și nicio persoană care să poată oferi informații. În plus, compania nu a notificat ANRE cu privire la schimbarea acționariatului și a reprezentantului legal, deși aceste modificări au fost înregistrate la Registrul Comerțului în august 2025.

Președintele ANRE, George Niculescu, a subliniat într-o declarație oficială: „O licență de furnizare nu este doar un bilet de intrare pe piață, ci un angajament permanent față de piață. Un furnizor care nu poate fi găsit la sediu, nu răspunde autorității și lasă în urmă garanții neconstituite de peste trei milioane și jumătate de lei nu mai este un participant la piață. Este un risc pentru piață, iar costul acestui risc ajunge, în final, la ceilalți participanți și la consumatori.”

Înainte de retragerea licenței, ANRE a sancționat furnizorul de trei ori: cu avertisment în martie 2026, cu amendă de 5.000 de lei în mai 2026 și cu amenzi totale de 120.000 de lei în august 2026, pentru patru fapte contravenționale. Totuși, societatea nu a luat nicio măsură concretă de remediere.

În aceste condiții, ANRE a constatat caracterul iremediabil al situației, așa cum prevede art. 43 alin. (3) lit. Decizia are la bază constatările Direcției Control și Soluționare Plângeri și ale Direcției Monitorizare REMIT. Acestea arată că abaterile furnizorului nu au fost izolate sau accidentale, ci au reprezentat o conduită constantă și sistematică de nerespectare a obligațiilor legale și de licență, care a continuat și după aplicarea sancțiunilor.

ANRE a retras licența de furnizare a energiei electrice a IBN Energy SRL, după ce a constatat încălcări repetate ale obligațiilor legale și de licență, inclusiv neconstituirea unei garanții financiare de peste 3,5 milioane de lei. Nu este afectat niciun consumator, deoarece licența a fost retrasă în mod preventiv, înainte ca compania să poată afecta direct consumatorii.

Decizia ANRE arată clar că piața de energie rămâne deschisă pentru oricine respectă regulile. Nu rămâne deschisă pentru cei care dispar atunci când vine nota de plată. ANRE va folosi toate instrumentele pe care i le dă legea pentru ca regulile să fie respectate de toți, nu doar de cei care aleg să le respecte.

Sursa anonima