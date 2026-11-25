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Republica Moldova a decis, în cadrul unei ședințe de guvern, să instituie o alertă energetică pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 25 noiembrie. Această măsură este luată în contextul sezonului rece, cu scopul de a asigura continuitatea aprovizionării cu energie electrică, energie termică și produse petroliere. Decizia vine după expirarea stării de urgență, care a fost în vigoare pentru 60 de zile, începând cu 26 septembrie și expirând pe 24 noiembrie. În această perioadă, autoritățile au reușit să rezolve problemele hidrologice, dar situația energetică rămâne tensionată, conform declarațiilor premierului Vasile Tofan.

Hotărârea vine cu măsuri concrete și reglementări specifice

În cadrul ședinței de guvern, s-au anunțat o serie de măsuri ce vor fi aplicate în perioada stării de alertă. Printre acestea se numără limitarea exporturilor de energie electrică în intervale orare cu riscuri sporite pentru securitatea aprovizionării. De asemenea, se va impune reducerea consumului de energie electrică în orele de vârf, cu prioritate pentru instituțiile medico-sanitare, serviciile de urgență și infrastructura critică. Alte măsuri includ eliberarea, cu titlu de împrumut, a păcurii din rezerva de stat, facilitarea importurilor de produse petroliere și protejarea stocurilor destinate pieței interne.

În plus, se va aplica un regim tranzitoriu pentru stațiile de alimentare cu sisteme de măsurare neconforme, se va menține condițiile de calculare a prețului maxim al motorinei, iar raportarea zilnică a stocurilor, importurilor și livrărilor de produse petroliere, precum și a parametrilor aprovizionării cu gaze naturale va fi obligatorie. Centrul Național de Management al Crizelor va informa parlamentul și președintele Republicii Moldova despre decizia luată, dar nu mai târziu de 72 de ore de la adoptarea hotărârii.

Pe plan strategic, obiectivul principal este asigurarea continuității aprovizionării cu energie electrică, energie termică și produse petroliere pe durata sezonului rece. Hotărârea intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, iar autoritățile vor monitoriza în mod strict evoluția situației energetice.

În contextul reducerii capacității garantate de import al energiei electrice din România și a riscurilor regionale, instituirea alertei energetice este considerată o măsură preventivă esențială. Ministerul Energiei va fi responsabil de gestionarea răspunsului la criză, iar coordonarea măsurilor va reveni Centrului Național de Management al Crizelor.

Pe măsură ce se apropie sezonul rece, tensiunea în sectorul energetic va crește, iar măsurile luate de guvern vor fi testate în practică. Investitorii, antreprenorii și profesioniștii din energie vor avea de-a face cu o realitate în care orice decizie trebuie să fie luată cu responsabilitate și în conformitate cu reglementările în vigoare.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (173) →