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În Timișoara, un caz care a devenit simbolic pentru o comunitate de părinți din Liceul „Nikolaus Lenau” a scos la lumină o realitate dureroasă: părinții elevilor din clasa a VIII-a C se simt neglijați de instituții, chiar și de ministrul Educației, Sorin Ionescu. Incidentul din octombrie a marcat un moment de tensiune, iar protestele și sesizările au rămas fără răspuns. Părinții spun că nu mai au încredere în sistemul care ar trebui să le ofere sprijin, iar situația pare să se înrăutățească de fiecare dată când se încearcă o soluție.

Un moment istoric: Revoluția și părinții de azi

Una dintre mamele din clasa a VIII-a C, Lavinia, a participat la Revoluția din 1989, când avea 14 ani, aceeași vârstă ca și fiica ei, care este acum elevă în clasa a VIII-a C. Într-o dezbatere online organizată recent, Lavinia a povestit cum a ieșit în Piața Victoriei, într-o zi de iarnă, pentru a aduna oameni în jurul unor idei de dreptate și libertate. În acea perioadă, a fost parte a unui moment istoric, iar acum, deși a trecut 37 de ani de la Revoluție, se simte într-o situație similară: „După 37 de ani, noi încă stăm și plângem după drepturile noastre”, a spus ea.

După incidentul din octombrie, când un elev a fost fotografiat cu un cuțit în clasă, părinții au reacționat cu indignare. Elevii au protestat, iar părinții au cerut ca elevul să fie mutat într-un sistem hibrid, cu ore online, pentru a preveni alte incidente. Ministrul Sorin Ionescu a fost contactat, iar ideea a venit de la el, conform părinților, în urma unei discuții telefonice. Totuși, Consiliul de Administrație al liceului a respins cererea de școală hibridă, considerând că nu există situații obiective și excepționale care să justifice această măsură.

Un sistem care nu răspunde: sesizări fără răspuns

Părinții au depus sesizări la școală, la inspectoratul școlar și chiar la poliție, obținând numere de înregistrare pentru fiecare sesizare. Însă, până azi, nu au primit niciun răspuns oficial. Lavinia a menționat că a întrebat-o fiica ei ce a rezolvat atunci când a fost sesizată pentru cazul elevului cu cuțitul. Fiica ei a răspuns că nu se poate face nimic, deși părinții au dreptatea în mână.

După ce elevul cu cuțitul s-a întors la școală, s-a întâmplat un nou incident, la începutul lunii noiembrie, când elevul a împins ostentativ o colegă. Directoarea liceului a anunțat public, după câteva ore, că nu s-a întâmplat nimic, deși nu a fost de față. Inspectoratul școlar a transmis apoi că nu a existat niciun incident după cel cu cuțitul. Lavinia a spus că „nimeni nu a întrebat copiii ce s-a întâmplat”, iar părinții susțin că nu au primit niciun răspuns despre ce se întâmplă în clasă.

În plus, părinții contestă acuzația că și-ar ține copiii departe de ore. „Au intrat la ore și au ieșit în momentul în care el a intrat în clasă. N-a fost un act de răzvrătire”, a explicat Lavinia. „A fost efectiv un act de a spune „ajunge”.”

Un dialog lipsit de sens: autoritățile nu înțeleg problemele

Paul Martin, tatăl unui alt elev din clasa a VIII-a C, a spus că dialogul cu autoritățile nu funcționează. Nu doar cu școala, ci și cu ISJ, DGASPC, CJRAE și chiar cu poliția. La o întâlnire organizată de Biroul de Siguranță Școlară, reprezentanții poliției au vorbit despre treceri de pietoni și trotinete electrice, deși părinții au așteptat sfaturi despre cum să gestioneze o situație de violență sau agresiune în clasă.

„Cum puteți veni pentru altceva când știți că sunt probleme mari?”, a întrebat Paul Martin, subliniind că autoritățile nu înțeleg gravitatea situației. Părinții au făcut o petiție către Ministerul Educației, care a ajuns la ISJ Timiș, potrivit lui Paul Martin. Ei spun că vor să-l întrebe pe ministrul Sorin Ionescu dacă poziția publicată de inspectorat este și poziția ministerului.

Lavinia a mai spus că ea și alți doi sau trei părinți au scris întrebări despre situația de la Liceul „Lenau” sub o postare publică a ministrului Educației despre siguranța elevilor. Comentariile au fost șterse în 24 de ore. „Dacă nici măcar public pe Facebook nu ne putem răspunde, ne ștergem”, a spus ea.

Întrebat marți la Parlament de jurnaliști despre trimiterea corpului de control la Liceul „Lenau”, Sorin Ionescu a spus că ministerul vrea să-i apere pe copii „de fiecare lucru care poate fi periculos în jurul lor”. Ministrul a menționat că trimiterea corpului de control este „ultima resursă”, iar decizia va fi luată abia când se constată că resursele autorităților locale, județene sau ale municipiului București au fost epuizate.

Între timp, Consiliul de Administrație al liceului a respins în ședința de marți, 24 noiembrie, cererea părinților de a desfășura orele în sistem hibrid. Potrivit comunicatului liceului, suspendarea cursurilor cu prezență fizică se poate dispune doar în situații obiective și excepționale. Consiliul de Administrație a constatat că nu există o astfel de situație la clasa a VIII-a C.

Din 25 noiembrie, sistemul audio-video din sala de clasă este funcțional. Directoarea Alina Medelean a spus că activitatea s-a reluat cu toată clasa și că sistemul audio-video funcționează de astăzi dimineață. „Încă există prezența doamnei desemnată de la CJRAE până vineri, dar nu este desemnată pentru acel elev, ci pentru toți elevii din clasă, tocmai pentru a le da un confort sufletesc suplimentar”, a spus Alina Medelean.

Comunicatul liceului arată că măsurile de până acum rămân valabile și că sunt menite „să îi determine să participe la ore fără teamă”. Însă, părinții spun că, deși măsurile sunt luate, nu se vede o schimbare reală în modul în care se gestionează situația. Ei cer ca instituțiile să se implice cu adevărat, nu doar cu cuvinte.

Marinica

Despre autor Marinica Marinica scrie despre școala românească așa cum e: concursuri pentru directori, bani pierduți pe elev, școli închise de sărbători, directori care schimbă ceva în zece ani. Rubrica Educație, din perspectiva celor care o trăiesc zilnic. Toate articolele scrise de Marinica (19) →