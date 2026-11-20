G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Când vine vorba de mașini second-hand, o întrebare rămâne mereu în aer: cât valorează o marcă pe piața de second-hand? O analiză de piață realizată de compania The Profit Mind a adus la lumină o realitate surprinzătoare – chiar și în cazul modelelor surori din același grup auto, diferențele de preț pot fi semnificative, chiar dacă specificațiile tehnice sunt în mare parte identice. De exemplu, un Cupra Leon sau Ateca rulat are un preț mediu cu aproximativ zece procente mai mare decât modelul echivalent de la Seat. Această diferență nu este un caz izolat, ci o tendință constantă pe piața auto, demonstrată de alte comparații între modele surori, precum Volkswagen și Škoda, sau Toyota și Suzuki, unde diferențele de preț se situează într-un interval similar, între 6-12%. Prin urmare, un Cupra Leon sau Ateca rulat costă, în medie, cu aproximativ 10% mai mult decât modelul echivalent de la Seat, pornind de la premisa unor specificații tehnice în mare parte identice.

Analiza piaței: 760.000 de anunțuri, 2021–2025

Din studiul realizat, s-au analizat aproximativ 760.000 de anunțuri auto din Germania, pentru anii de fabricație 2021–2025. Pentru a minimiza diferențele de motorizare și dotări, vehiculele au fost comparate în funcție de anul de fabricație, kilometraj, tipul de combustibil și puterea motorului, grupată în trepte de câte 25 CP. Astfel, s-a observat că, în comparația inițială a pieței, diferențele de preț depășeau uneori 21%, dar, atunci când au fost analizate vehicule comparabile, ecartul s-a redus la un interval cuprins între 8,5% și 11%.

Deși diferențele de preț pot fi explicate parțial prin dotările standard de calitate superioară, în cazul modelului Cupra Ateca, de exemplu, o parte din diferența de preț poate fi explicată prin dotările standard de calitate superioară, a căror valoare de listă este estimată la aproximativ 1.760 de euro. Totuși, studiul subliniază faptul că poziționarea mărcii are o valoare economică măsurabilă și pe piața vehiculelor rulate.

Cifra de aproximativ zece procente trebuie înțeleasă ca o limită superioară a efectului pur de brand. În plus, studiul se bazează pe prețurile cerute în anunțuri, nu pe prețurile reale de tranzacționare obținute la vânzare. Factori precum reducerile oferite de dealeri, rezultatele negocierilor individuale, cheltuielile de marketing sau influența designului și a imaginii de marcă nu pot fi evaluați izolat pe baza datelor disponibile privind stocurile.

În concluzie, chiar dacă o parte din diferența de preț poate fi explicață prin dotări superioare sau prin imaginea de marcă, studiul demonstrează clar că poziționarea unei mărci influențează semnificativ prețul unei mașini second-hand, chiar și atunci când specificațiile tehnice sunt comparabile. Acest efect nu se reduce automat odată cu înaintarea în vârstă a vehiculului, ci rămâne stabil pe o perioadă de aproximativ trei ani și jumătate.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (85) →