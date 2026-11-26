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Craiova a reușit din nou să câștige titlul de cel mai apreciat târg de Crăciun din Europa, obținând pentru al doilea an consecutiv recunoașterea internațională. Acest lucru a fost sărbătorit cu un spectacol de artificii, iar orașul este deja în plină atmosferă de sărbătoare, cu zilele de Crăciun la îndemână. Distincția vine cu o lună înainte de sărbători, iar Craiova a înregistrat un număr de 542.821 de voturi, cel mai mare în istoria de 18 ani a competiției, conform primăriței Lia Olguța Vasilescu. Acest rezultat o poziționează mult înainte de următoarele orașe din clasament: Riga, cu 223.710 voturi, Sofia, cu 223.100, și Lisabona, cu 222.447.

Un spectacol al lumii, cu influență globală

Turistii din toată lumea au contribuit la acest succes, iar aproape 14% din voturi au venit din Marea Britanie, aproape 13% din Statele Unite și 8,6% din România. Printre vizitatori s-a aflat și premierul Luca Niculescu, care a fost rugat de nepoții săi să le cumpere turtă dulce. În timp ce turistii străini admiră spectacolul, localnicii își exprimă entuziasmul cu entuziasm. Un localnic a spus: „Merită locul I pe planetă, nu pe Europa, locul unu pe planetă. E orașul meu și aici sunt crescut. Am 45 de ani de Craiova și doresc să fie nr. 1, nu pe Europa, pe planetă.” Turistul bulgar a fost de acord: „Este minunat, luminile, totul. Și anul viitor vom reveni.”

Un titlu pentru toate poveștile

Craiova a concurat pentru titlul „European Best Destination” cu orașe celebre ca Lisabona, Dresda, Madrid sau Bruxelles, iar competiția a fost organizată de European Best Destination, principalul site de turism de pe continent și partener oficial pentru turism al Comisiei Europene. În timp ce orașul se bucură de acest recunoștință, începe și sezonul Crăciunițelor, iar cultivatorii lucrează neîncetat pentru a onora comenzi din toată țara. Totuși, în spatele scenei de Crăciun, se află și alte evenimente, unele cu mai multe probleme decât lumini: Clanul Cămătarilor, cu averi de 18 milioane de lei, în vizorul anchetatorilor, iar mașini de lux și proprietăți sunt în prezent sub sechestru.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (177) →