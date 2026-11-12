Elveția conduce inovarea globală, dar China se apropie rapid

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În 2026, Elveția a menținut poziția sa de lider în inovare, ocupând primul loc în clasamentul Global Innovation Index pentru al 16-lea an consecutiv, conform unui raport al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (WIPO). Acest indice, publicat anual de WIPO din 2007, analizează performanțele economiilor din punct de vedere al inovării, luând în considerare atât condițiile favorabile dezvoltării inovației, cât și rezultatele obținute. Elveția a obținut un scor de 66,7 puncte, urmată de Suedia cu 63,2 puncte și Statele Unite cu 62,3 puncte. Suedia și Statele Unite se află într-o competiție strânsă pentru a ocupa locul al doilea, cu diferențe mici în scoruri, ceea ce sugerează o evoluție echilibrată între cele două economii.

Europa domină, dar China progresează rapid

Clasamentul WIPO din 2026 arată că Europa își păstrează poziția dominantă, cu 14 dintre primele 25 economii din lume fiind europene. Din acestea, șase se regăsesc în primele zece poziții, demonstrând o forță consistentă în domeniul inovației. Totuși, China continuă să câștige teren, ocupând locul 10 în clasament, devansând economii precum Germania, Japonia și Franța. Această evoluție arată că China nu doar că a devenit un centru important de inovare, ci și că are potențialul de a deveni un competitor serios pentru economiile europene. Clasamentul, care analizează 139 de economii, arată că Europa își păstrează poziția dominantă, însă China câștigă teren, iar marile centre de cercetare și dezvoltare tehnologică sunt concentrate în câteva regiuni ale lumii.

Pe lângă Elveția, Suedia, Statele Unite, Coreea de Sud și Singapore, Marea Britanie, Țările de Jos, Finlanda și Danemarca se regăsesc în topul economiilor inovatoare. Acest lucru subliniază faptul că inovația nu este un fenomen limitat la o singură regiune, ci este un proces global, în care mai multe economii contribuie semnificativ. În același timp, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Qatar și Kuweit au înregistrat progresuri semnificative în clasamentul global, arătând o creștere a inovării în regiunile din Orientul Mijlociu.

Centrul de inovare: Asia de Est și Statele Unite

Deși Elveția conduce în clasamentul global, cele mai importante concentrări de activități de cercetare, invenții și investiții în tehnologie se află în Asia de Est și în Statele Unite. Potrivit WIPO, cel mai important centru de inovare din lume în 2026 este regiunea Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou din China, urmată de Tokyo–Yokohama în Japonia și San Jose–San Francisco în Statele Unite, regiune care include Silicon Valley. Acestea sunt identificate pe baza concentrației inventatorilor, a autorilor de lucrări științifice și a activităților de finanțare prin capital de risc.

Pe locurile următoare se află Beijing, Seul și Shanghai–Suzhou, urmate de New York, Londra, Boston–Cambridge și Osaka–Kobe–Kyoto. Aceste centre de inovare sunt formate din mai multe orașe și zone metropolitane, nu doar localități individuale. O analiză realizată de Visual Capitalist, pe baza datelor WIPO din 2025, arăta că doar 33 de economii găzduiau cele mai importante 100 de centre de inovare din lume, iar acestea concentrau aproximativ 70% din cererile internaționale de brevet și din activitatea globală de capital de risc. Acestea concentrau aproximativ 70% din cererile internaționale de brevet și din activitatea globală de capital de risc, în timp ce primele zece centre generau aproape 40% din cererile de brevet.

China deținea 24 dintre cele mai importante 100 de centre de inovare, depășind Statele Unite, care aveau 22, potrivit analizei Visual Capitalist. Performanțele regiunilor tehnologice chineze sunt susținute de investițiile masive în cercetare, producția industrială avansată și valorificarea comercială a noilor tehnologii. Beijing și Shanghai–Suzhou se numără printre centrele importante, alături de regiunea Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou.

Inteligenta artificiala domină investițiile globale

Raportul WIPO din 2026 arată că inovarea continuă să progreseze la nivel mondial, însă într-un ritm mai lent decât în trecut. Un rol tot mai important îl au companiile care dezvoltă tehnologii bazate pe inteligență artificială. „Monitorizarea globală a inovării din acest an arată că inovarea continuă să progreseze, dar într-un ritm mai lent decât înainte. De asemenea, arată că firmele din domeniul inteligenței artificiale atrag în prezent peste jumătate din toate investițiile de capital de risc, devenind forța dominantă a economiei mondiale a inovării”, arată WIPO în raportul său din 2026.

Raportul acordă atenție și întreprinderilor dezvoltate în jurul unor descoperiri științifice importante, în domenii ca fizica, chimia, biologia și matematica. WIPO estimează că aproximativ 30.000 de astfel de companii, cunoscute drept deep science ventures, au primit finanțare în perioada 2000–2025. Deși Elveția conduce clasamentul economiilor inovatoare, cele mai importante concentrări de activități de cercetare, invenții și investiții în tehnologie se află în Asia de Est și în Statele Unite.

Statele Unite își păstrează însă o poziție puternică în domeniul finanțării companiilor inovatoare și al transformării cercetării în afaceri. Silicon Valley, New York și Boston–Cambridge continuă să fie printre cele mai influente centre tehnologice, datorită concentrării universităților, cercetătorilor, investitorilor și marilor companii. „Centrele de inovare apar deoarece talentul, capitalul și instituțiile tind să se susțină reciproc. Universitățile de cercetare de prestigiu atrag oameni de știință, startupurile de succes atrag investitori, iar marile companii tehnologice creează oportunități pentru valorificarea comercială a descoperirilor. În timp, aceste avantaje se acumulează”, explică publicația Visual Capitalist.

Potrivit Visual Capitalist, dezvoltarea centrelor tehnologice chineze a fost susținută de investițiile în cercetare și producție avansată, în timp ce ecosistemele americane continuă să atragă o parte importantă a capitalului destinat companiilor inovatoare. Această dinamică arată că inovarea este un proces complex, influențat de factori economici, educaționali, infrastructura și politica de stat.

T. Lupu