Gemini 4 Hydrogen aduce îmbunătățiri în inteligență și viteză

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Google a lansat oficial noul său model de inteligență artificială, Gemini 4 Hydrogen, care promite o creștere semnificativă a performanțelor în ceea ce privește atât viteza, cât și capacitatea de înțelegere a limbajului. Conform declarațiilor oficiale, modelul este deja disponibil în Google Search, aplicația Gemini, Google AI Studio, API-uri și alte platforme, pentru abonații Google AI Pro și Ultra.

Îmbunătățiri majore în răspunsuri complexe și multistep

Noua versiune a modelului poate oferi răspunsuri mai utile la întrebări complexe, inclusiv la cele alcătuite din mai multe părți, care conțin greșeli de tastare greu de înțeles sau solicitări foarte specifice. Conform The Verge, modelul poate descompune întrebările utilizatorilor și poate aborda fiecare parte în răspunsurile sale. Robby Stein, vicepreședinte de produs pentru Google Search, afirmă că acesta este „acum noul model implicit în AI Mode și este folosit pentru cele mai dificile întrebări din AI Overviews”.

Unul dintre exemplele prezentate de Stein arată cum inteligența artificială generează o simulare interactivă și animată a condusului, ca răspuns la întrebarea unui utilizator despre modul în care telefoanele pot determina pe ce bandă a unei autostrăzi se află o mașină în zonele fără semnal de telefonie mobilă.

Capacități vizuale extinse și multiple niveluri de raționament

Google susține că Gemini 4 Hydrogen le oferă utilizatorilor o gamă mai variată de linkuri în răspunsuri, prin „efectuarea simultană a căutărilor pentru toate subiectele secundare relevante”. Răspunsurile sale includ, de asemenea, mai multe elemente vizuale, precum imagini, tabele comparative, grafice și hărți.

Utilizatorii au, de asemenea, mai multe opțiuni privind nivelul de raționament al Gemini 4 Hydrogen, inclusiv low (scăzut), medium (mediu), high (ridicat) și un nou nivel, „xhigh” (foarte ridicat). Google afirmă că noul model are și o capacitate îmbunătățită de înțelegere a limbajului „în toate limbile acceptate de AI Mode”.

Performanțe comparabile cu cele mai bune din industrie

Conform declarațiilor oficiale, noul model „aduce îmbunătățiri semnificative atât în ceea ce privește viteza, cât și inteligența”, comparativ cu Gemini Flash 3.8. Google afirmă că modelul „egalează sau depășește performanțele unora dintre modelele concurente din aceeași categorie”, precum Claude Sonnet 5.5 și GPT-6.1 Terra.

Potrivit Google, noul model aduce îmbunătățiri semnificative atât în ceea ce privește viteza, cât și inteligența, comparativ cu Gemini Flash 3.8, și egalează sau depășește performanțele unora dintre modelele concurente din aceeași categorie, precum Claude Sonnet 5.5 și GPT-6.1 Terra.

Concluzia este clară: Gemini 4 Hydrogen pare să fie un pas major înainte pentru Google în lumea inteligenței artificiale, oferind performanțe care pot rivaliza cu cele mai bune modele din industrie, cu un accent puternic pe răspunsuri complexe și multistep.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (70) →