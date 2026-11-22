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Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat recent intenția sa de a prelungi plafonarea prețului gazelor naturale pentru consumatorii casnici până la finalul anului 2027, în condițiile în care legislația actuală este valabilă doar până la 31 martie. Această măsură este considerată esențială pentru a proteja populația de eventuale scumpiri, iar oficialul susține că prețul gazelor destinat consumatorilor casnici ar putea fi chiar mai mic decât în prezent.

Legislația actuală și nevoia de pregătirea pieței

În momentul de față, există o legislație valabilă până la 31 martie 2027, prin care prețurile sunt stabilite administrativ pentru populație. Intenția ministrului Chisăliță este să continui această schemă de plafonare, pentru gazul care este vândut de producători furnizorilor. Popunerea sa este să continuăm această schemă și pe parcursul anului 2027.

Piața gazelor nu trebuie liberalizată în aprilie, deoarece la acel moment prețurile din piață vor fi foarte mari, anunța și luna trecută noul ministru al Energiei, Dumitru Chisăliță. El arată este nevoie de cel puțin 12 luni pentru a pregăti piața.

„Poziția de acum este legată de timp. Dacă noi pornim în iarnă să pregătim o liberalizare, probabilitatea să avem prețuri mari (la momentul liberalizării – n.r.) este foarte mare. De ce? Pentru că în iarnă cererea este mare, oferta este mică și ne vom trezi că ajungem în luna martie cu prețurile mari din iarnă”, a spus Chisăliță în Parlament.

El a explicat că februarie și martie este perioada cea mai delicată pentru România, pentru că atunci sunt cele mai scăzute temperaturi, este cererea cea mai mare de gaze, iar în depozite mai este o cantitate redusă de gaze care poate fi adusă în piață. „Și atunci este cel mai prost moment”, a subliniat ministrul desemnat.

Chisăliță a mai spus că este nevoie ca liberalizarea pieței să fie pregătită timp de cel puțin un an, astfel încât toate contractele din piață (de vânzare, cumpărare, transport, distribuție, înmagazinare) să fie încheiate la cel mai bun preț pentru consumatori. „Din punctul meu de vedere este nevoie de cel puțin 12 luni. Dacă nu ai aceste 12 luni, riști ca cineva să plătească”, a spus ministrul desemnat al Energiei.

În prezent, legislația în vigoare prevede că liberalizarea completă a pieței gazelor va avea loc la 1 aprilie 2027, iar pentru amânarea ei este nevoie de modificări legislative. Programul de guvernare al cabinetului propus de premierul desemnat Luca Niculescu prevede majorarea de la 1.940 lei la 3.500 lei a pragului de venit net individual lunar de la care pornind o persoană se califică pentru a primi sprijin de la stat la plata facturilor la energie, extinderea sistemului de sprijin și în privința costurilor cu gazele și carburanții, precum și liberalizarea etapizată, nu dintr-o dată, de la primăvară, a prețului gazelor naturale destinate clienților casnici.

O liberalizare a prețului la gaze ar însemna o dublare a facturii pentru consumatorii casnici, a atenționat însă recent Nicolas Richard, CEO ENGIE Romania, la Profit Energy.Forum. În prezent, prețul gazelor vândut de producători către furnizori pentru consumul populației este plafonat la 110 lei (21 de euro) pe MWh, până la 31 martie 2027.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vrea să prelungească plafonarea gazelor până la sfârșitul anului 2027, în condițiile în care actualul mecanism expiră la 31 martie. Propunerea vine după ce șeful ENGIE România a avertizat că facturile populației s-ar putea dubla odată cu liberalizarea pieței.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, vrea să prelungească plafonarea prețului la gaze până la finalul anului 2027. Oficialul spune că liberalizarea pieței în aprilie, așa cum este prevăzut în prezent, ar putea duce la facturi mai mari pentru români. Acesta consideră că piața are nevoie de cel puțin un an de pregătire pentru ca trecerea la prețuri libere să nu vină cu scumpiri.

Ministrul Energiei vrea să păstreze plafonarea prețului la gaze până la finalul anului 2027, în condițiile în care actuala schemă expiră la 31 martie. Dumitru Chisăliță avertizează că liberalizarea pieței imediat după sezonul rece ar putea aduce facturi mai mari pentru milioane de români. Ministrul Energiei vrea să păstreze plafonarea gazelor până la finalul lui 2027 Dumitru Chisăliță propune ca mecanismul de plafonare a prețului gazelor vândute de producători către furnizori să rămână în vigoare și după 31 martie 2027.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, intenționează să prelungească schema de plafonare a prețului la gaze naturale pentru consumatorii casnici până la finalul anului 2027, deși actuala legislație este valabilă doar până la 31 martie. Oficialul susține că măsura ar trebui menținută pentru a proteja populația de eventuale scumpiri și afirmă că prețul gazelor destinat consumatorilor casnici ar putea fi chiar mai mic decât în prezent.

Sursa anonima

Despre autor Redacția Indexstiri.ro Redacția indexstiri.ro semnează știrile despre energie, bani și vacanțe: prețul curentului, inflația, deficitul, bursele. Și, ca să nu fie doar cifre, câte un ghid de călătorie pentru Barcelona sau Turcia, la prețuri care chiar se pot plăti. Toate articolele scrise de Redacția Indexstiri.ro (159) →