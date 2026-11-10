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Într-un discurs susținut luni la Berlin, în cadrul unui eveniment organizat de Fundația Konrad Adenauer, premierul Ungariei, Peter Magyar, a subliniat că Europa este în continuă dependență față de tehnologia străină, iar acest lucru o pune într-o poziție vulnerabilă în competiția globală. Magyar a atras atenția asupra faptului că continentul european este tot mai mult în urmă în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică, în special în ceea ce privește energia, materiile prime critice, componentele și tehnologiile produse în afara Europei. Declarațiile sale au fost transmise de mai multe surse, inclusiv dpa și Agerpres, care au reiterat mesajul central al discursului.

Magyar: Revitalizarea capacităților europene nu mai poate fi amânată

Magyar a insistat asupra necesității unei investiții semnificative în tehnologie și în capacitățile industriale europene, subliniind că Europa nu poate permite ca progresul să fie amânat. „Revitalizarea competitivității Europei nu mai trebuie amânată”, a afirmat el în fața unui public internațional, subliniind că o asemenea transformare este esențială pentru viitorul continentului. Magyar a susținut discursul în limba germană, o decizie care a evidențiat cunoștințele lingvistice dobândite în timpul semestrului Erasmus petrecut la Hamburg. Cu toate acestea, într-o sesiune ulterioară de întrebări și răspunsuri, a recunoscut că a uitat o mare parte din această limbă, ceea ce a generat o reacție amuzată din partea publicului.

Ungaria în schimbare: de la regimul Orban la un nou model european

Magyar, care a preluat conducerea Ungariei din luna mai, a anunțat deja o schimbare de sistem față de predecesorul său, Viktor Orban, care a instaurat un regim semiautoritar în timpul mandatului său, începând din 2010. Orban a plasat țara pe o traiectorie de conflict cu Uniunea Europeană și a fost aliat cu Rusia, precum și cu administrația americană a președintelui Donald Trump. Magyar a anunțat că va readuce Ungaria în Europa, reafirmând angajamentul față de valorile europene. În același timp, a cerut răbdare și a subliniat că, dacă Ungaria va reuși, Europa va avea succes la rândul ei.

În contextul unei economii globale în continuă schimbare, Magyar a subliniat importanța autonomiei tehnologice, considerând că Europa nu poate permite să rămână în urma altor regiuni din lume. Acest discurs vine într-un moment în care, în 2026, se vorbește despre schimbări majore în Piața fotovoltaică din București, dar și despre provocări în alte domenii, cum ar fi, de exemplu, situația unui lot A1 Sibiu-Pitești, blocat din cauza lipsei de personal. În această perioadă, s-au înregistrat evenimente dramatice, cum ar fi carambolul din Bulgaria, unde cel puțin 11 persoane au murit, sau cazul unei familii din Neamț, rămase fără casă după un incendiu. Lotul 4 al A1 Sibiu-Pitești, blocat de lipsa personalului.

Magyar: Europa trebuie să investească în viitor, nu în trecut

În concluzie, Magyar a reiterat că Europa nu poate permite să rămână în urma altor regiuni din lume în ceea ce privește dezvoltarea tehnologică. El a cerut investiții mari în tehnologie și în capacitățile industriale europene, subliniind că, într-o lume în care tehnologia este un factor esențial de putere, Europa nu poate permite să depindă de resurse străine. Magyar a subliniat că, în cazul în care Ungaria va reuși în această schimbare, Europa va beneficia, iar acest lucru trebuie să fie o prioritate pentru toți liderii europeni.

T. Lupu