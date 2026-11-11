Salt Bank promite campanie Black Friday, dar a început tranzacții acum

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Salt Bank a devenit Participant la sistemul de tranzacționare al Bursei de Valori București (BVB), oferind clienților posibilitatea de a investi în acțiuni și alte instrumente financiare listate la bursă direct din aplicația bancară, fără a mai fi nevoie să utilizeze o platformă separată. Anunțul a fost făcut miercuri, 11 noiembrie, în cadrul unui eveniment organizat la sediul Bursei de Valori București.

Salt Bank, parte a Grupului Financiar Banca Transilvania, devine astfel singura bancă din România care integrează direct sistemul de tranzacționare al BVB în propria aplicație. Prin noua funcționalitate, clienții își pot deschide conturi de investiții integral digital și pot tranzacționa acțiuni și alte instrumente financiare disponibile pe piața locală de capital. Lansarea vine și cu o ofertă specială de Black Friday, dar nu este doar un plan teoretic: în perioada 11-27 noiembrie 2026, Salt Bank anunță comision zero pentru tranzacțiile realizate la Bursa de Valori București direct din aplicație.

„Era firesc ca prima bancă românească 100% digitală să fie și prima bancă prin care poți tranzacționa pe piața locală, complet din app, prin integrarea directă cu Bursa de Valori București. Și ne-a luat doar patru luni să ajungem aici”, a declarat Robert Anghel, CEO Salt Bank. Cuvintele lui sunt clare, dar întrebarea rămâne: dacă promisiunea Black Friday a fost deja activată, de ce nu a fost anunțată mai devreme?

Reprezentanții BVB spun că intrarea Salt Bank în sistemul de tranzacționare aduce un nou canal de acces la piața de capital și poate contribui la atragerea unor noi categorii de investitori. Salt Bank a lansat în 2025 propriul produs de investiții, prin care oferă acces la fonduri mutuale, ETF-uri, ETP-uri și acțiuni. Banca a introdus anterior și posibilitatea de a investi digital în titluri de stat Fidelis.

Clienții Salt Bank vor putea tranzacționa acțiuni listate la Bursa de Valori București direct din aplicația bancară, după integrarea instituției cu sistemul de tranzacționare al BVB. Potrivit informațiilor prezentate de bancă, Salt Bank devine singura bancă din România care oferă acces la întregul sistem bursier direct din propria aplicație. Odată cu lansarea serviciului, banca introduce și o ofertă dedicată perioadei de Black Friday.

Lucian R.