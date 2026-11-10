Harsha încearcă să reducă costurile la Ghimbav, unde 190 de angajați lucrează

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Unul dintre cei mai mari producători de colivii pentru rulmenți la nivel mondial, Grupul Harsha Engineers, a anunțat un plan de restrângere a activității la fabrica sa din Ghimbav, județul Brașov. Măsura face parte dintr-un proces de restructurare menit să reducă costurile operaționale și să oprească pierderile înregistrate de subsidiara locală. Fabrica din Ghimbav, unde lucrează în prezent 190 de angajați, este afectată de mai mulți ani consecutivi de pierderi, iar conducerea companiei vizează o schimbare radicală în modelul de operare.

Restructurarea ca răspuns la pierderi continue

Harsha Engineers, unul dintre cei mai mari producători indieni de colivii pentru rulmenți, a intrat pe piața românească în 2016, prin preluarea fabricii Johnson Metall SRL din Ghimbav. De atunci, unitatea de producție a suferit o creștere a cheltuielilor, care a avut un impact negativ asupra rezultatelor financiare. În 2025, afacerile Harsha România au ajuns la 123 de milioane de lei, însă compania a rămas tot pe pierdere. Situația nu s-a schimbat în ultimii ani, iar pierderile fabricii din România au afectat rezultatele grupului indian în primul semestru fiscal. Indienii de la Harsha Engineers au intrat pe piața din România în urmă cu 10 ani

Conducerea Harsha Engineers a decis să restrângă activitatea unității din Ghimbav, după mai mulți ani consecutivi de pierderi. Măsurile urmăresc diminuarea costurilor și stabilizarea activității subsidiarei locale. Planul de restructurare este aplicabil începând cu trimestrul fiscal în curs și este prevăzut să se finalizeze până în martie 2027. Conducerea grupului nu a precizat câți angajați ar putea fi afectați de reorganizare, dar este clar că măsurile vor implica modificări semnificative în cadrul fabricii.

Directorul general al Harsha Engineers, Vishal Rangwala, estimează că noul model operațional ar putea permite companiei să elimine pierderile din România până la încheierea actualului exercițiu financiar, în martie 2027. „Considerăm că acesta va fi un model viabil pe termen mediu, prin care ne propunem să stopăm pierderile operaționale înregistrate în România – un obiectiv pe care credem că îl putem atinge până la sfârșitul anului financiar curent (martie 2027 – n.r.)”, spune CEO-ul Harsha, Vishal Rangwala.

Conducerea Harsha nu poate estima deocamdată impactul restructurărilor asupra profitului. Planul de restructurare din România vizează în principal eficientizarea costurilor, însă conducerea grupului indian nu poate anticipa în această etapă dacă schimbările vor determina și revenirea subsidiarei la profit net. Vishal Rangwala a explicat că este „prea devreme” pentru o asemenea evaluare. În paralel cu reorganizarea, compania intenționează să continue dezvoltarea vânzărilor de colivii pentru rulmenți produse la Ghimbav.

Grupul Harsha Engineers are peste 3.200 de angajați și deține fabrici în India, China și România. Fabrica din Ghimbav, care a fost înregistrată în pierderi din 2021, este acum sub presiunea unui model de afaceri care nu mai este sustenabil. Cu toate acestea, conducerea companiei afirmă că este optimistă față de viitor și lucrează la îmbunătățirea structurii costurilor, alături de alte măsuri. Rezultatul final depinde de o serie de factori, dar obiectivul este clar: oprirea pierderilor și stabilizarea activității în România.

Lucian R.