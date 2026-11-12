Motru: 550 elevi învață online din lipsa apei calde și a căldurii

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Pe măsură ce frigul se încurcă în zidurile școlilor din Motru, peste 550 de elevi sunt nevoiți să urmeze cursurile online, în contextul în care orașul a rămas fără apă caldă și căldură de mai multe luni. Uzina de Agent Termic și Alimentare cu Apă (UATAA), singura sursă de căldură centralizată, a fost închisă în martie, iar lipsa acesteia a dus la o situație critică pentru instituțiile de învățământ. Părinții, îngrijorați de condițiile în care copiii se află, au exprimat nemulțumirea pe internet, acuzând autoritățile locale de lipsă de acțiune.

Primarul anunță investiția de 7,9 milioane de lei pentru minicentrale termice

În replică, primarul Cosmin Morega a declarat că administrația locală pregătește documentația necesară pentru instalarea unor minicentrale termice în cinci instituții de învățământ, un proiect estimat la 7,9 milioane de lei. Conform primarului, furnizarea căldurii în oraș începea, în mod obișnuit, în jurul datei de 15-20 noiembrie, iar autoritățile fac demersuri pentru a rezolva problema. În prezent, colegii au primit documentația necesară, iar documentul pentru licitație ar trebui să fie disponibil în platformă în următoarele zile.

Proiectul presupune adaptarea minicentralelor la instalațiile existente, precum și amenajarea unor platforme betonate pentru amplasarea containerelelor cu centrale. Lucrările sunt complexe, necesitând mai multe avize și autorizații, în funcție de particularitățile fiecărei clădiri. Primarul a explicat că administrația locală a identificat o parte importantă din fondurile necesare, dar a fost nevoită să renunțe la alte investiții pentru a asigura finanțarea proiectului.

Peste 530 de elevi din Liceul Tehnologic Motru sunt afectați

În paralel, peste 530 de elevi de la Liceul Tehnologic Motru fac școală online, deoarece unitatea de învățământ a rămas fără căldură. Municipiul Motru, cu peste 15.000 de locuitori, nu mai beneficiază de agent termic în sistem centralizat de câteva luni, iar lipsa acestuia a dus la o situație de criză. Autoritățile locale fac tot posibilul pentru a rezolva problema, dar până atunci, elevii sunt nevoiți să învețe în frig, în condiții care nu îi ajută să obțină rezultatele așteptate.

Marinica