Investiția de 250.000 EUR pentru Hambar a fost semnată pe 29 octombrie 2026

G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Un nou capitol se deschide pentru Hambar, platforma online care conectează producătorii locali cu cumpărătorii, după ce a semnat un acord de investiție de 250.000 de euro cu Vest Ventures. Semnarea contractului a avut loc pe 29 octombrie 2026, iar finanțarea va susține dezvoltarea platformei, lansată în România în luna octombrie. Investiția face parte din Instrumentul Financiar de Accelerare a Afacerilor, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Vest 2021-2027, gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest). Această finanțare reprezintă o oportunitate majoră pentru Hambar, deoarece leagă două inițiative cu rădăcini în vestul României: Hambar, un business dezvoltat în regiune și Vest Ventures, un fond dedicat susținerii startup-urilor cu potențial de creștere.

Finanțarea va transforma Hambar într-un jucător major în economia locală

Fondurile atrase prin această investiție sunt direcționate strategic către trei direcții principale: dezvoltarea tehnologică a platformei, extinderea echipei și accelerarea strategiei de go-to-market. Prin aceste investiții, Hambar le oferă producătorilor locali infrastructura și soluțiile digitale de promovare, vânzare și livrare necesare pentru a-și extinde baza de clienți, indiferent de dimensiunea afacerii sau de localizarea lor geografică. „Hambar a pornit de la o nevoie foarte concretă: în România există producători locali care fac produse extraordinare, dar care nu au întotdeauna resursele sau infrastructura necesară pentru a ajunge la cât mai mulți cumpărători. Investiția Vest Ventures ne permite să accelerăm dezvoltarea tehnologică a platformei, astfel încât să le oferim producătorilor un canal de vânzare accesibil și infrastructura de care au nevoie pentru a crește,” a declarat Alin Șerban, co-fondator și CEO Hambar.

„Hambar este prima investiție de tip seed a Vest Ventures și nu ne-am fi putut dori un început mai bun. Vorbim despre o echipă cu rădăcini profunde în vestul României, fondatori cu experiență, care au dezvoltat afaceri anterior și care acum își propun obiective mult mai ambițioase. Ceea ce ne-a convins a fost modul în care Hambar combină tehnologia de ultimă generație cu un serviciu autentic și o conexiune reală cu lumea producătorilor locali. Multe platforme rămân doar în mediul online, dar Hambar merge până la poarta producătorului, vizitându-i pe toți în parte și până la ușa cumpărătorului. Credem că este exact genul de companie care poate crește din regiunea de vest a țării într-un jucător de referință și un model de urmat atât în România, cât și la nivel internațional,” a adăugat Cristobal Alonso, General Partner și Managing Director, Vest Ventures.

Lansată în octombrie 2026, platforma Hambar a pornit cu peste 2 5 0 de producători români și peste 4.000 de produse, disponibile în 10 categorii. Vest Ventures este primul fond regional de investiții de capital de risc din vestul României, cu un buget total de 16,5 milioane de euro, provenit din Programul Regional Vest 2021–2027, administrat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest. Investiția este acordată prin Instrumentul Financiar de Accelerare a Afacerilor, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Programul Regional Vest 2021-2027, gestionat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest (ADR Vest). Pentru Hambar, finanțarea marchează o nouă etapă de extindere, fondurile atrase fiind direcționate strategic către trei direcții principale: dezvoltarea tehnologică a platformei, extinderea echipei și accelerarea strategiei de go-to-market.

Cu acest sprijin financiar, Hambar are potențialul de a transforma modul în care producătorii locali se conectează cu consumatorii, aducând pe piață produse de calitate, dar și oferind oportunități reale de dezvoltare pentru afacerile mici și mijlocii din regiune. Într-o economie în care digitalizarea este un factor decizional, investiția Vest Ventures reprezintă un semnal clar: Hambar nu este doar o idee, ci o realitate care poate schimba structura pieței locale și internaționale.

Lucian R.