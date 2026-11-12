BNR menține dobânda la 6,5% la ședința de joi, potrivit estimărilor

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Într-o zi marcată de incertitudini economice și de o inflație care nu scade din vedere, Banca Națională a României (BNR) se reunește joi, 12 noiembrie, pentru o ședință de politică monetară care va determina soarta dobânzii-cheie. Majoritatea analiștilor, inclusiv Erste Group Research și BCR, estimează că BNR va menține dobânda la 6,5% și în această ședință, în condițiile în care inflația anuală a urcat la 6,9% în octombrie, potrivit Ziarului Financiar. Proprietara unei pensiuni: A căzut businessul cu 80%” Turismul din Praid s-a prăbuşit după închiderea salinei. Proprietara unei pensiuni: A căzut businessul cu 80%” Celco a finalizat investiţii de 30 mil. euro: Am trecut de la operarea unei singure capacităţi de producţie la o structură industrială cu două fabrici, prin Prefab Călăraşi ZF 15 minute cu un antreprenor. Depozitarea devine obligatorie şi pentru fermele cu mai puţin de 1.000 de hectare Conferinţa ZF/BT Agricultura în 2026, Galaţi. Mitul carierei sigure, schimbat de geopolitică şi IA Fabrica Mondelez din Clinceni, unde se produc croissantele 7 Days şi Milka, are peste 800 de angajaţi şi se pregăteşte de noi lansări. Mitul carierei sigure, schimbat de geopolitică şi IA Fabrica Mondelez din Clinceni, unde se produc croissantele 7 Days şi Milka, are peste 800 de angajaţi şi se pregăteşte de noi lansări.

Decizia BNR: menținerea dobânzii și revizuirea inflației

Conform estimărilor, BNR nu va face modificări majore la dobânda-cheie, menținând-o la 6,5% pe an, într-o decizie care va afecta direct economia și cetățenii care dețin credite. Precedentul raport al BNR, din august, prevedea o rată a inflației de 6,1% la finele anului curent și de 3,4% la finele anului următor. Totuși, în contextul actual, inflația anuală a crescut, ajungând la 6,9% în octombrie, ceea ce indică o tendință de creștere a presiunilor inflaționare.

BNR a semnalat recent o creștere iminentă a prognozei de inflație, iar noul raport va fi adoptat în ședința de joi și va fi prezentat ulterior. Decizia de a menține dobânda la 6,5% este susținută de analiști, care consideră că inflația de bază persistență va face imposibilă orice reducere a dobânzii în viitorul apropiat. Primele reduceri ale dobânzii sunt plănuite abia în 2027, iar până atunci, evoluția cursului leu-euro și noul Raport asupra inflației vor fi urmărite îndeaproape.

În contextul unei economii care se confruntă cu provocări dinamice, decizia BNR va influența direct investiții, credite și economia în general. Pentru românii care au credite la bănci, menținerea dobânzii la 6,5% va însemna o continuare a presiunii asupra bugetelor personale, într-o perioadă în care inflația rămâne la un nivel ridicat.

Pe de altă parte, analiștii estimează că dobânda ar putea rămâne neschimbată până în mai 2027, într-o decizie care reflectă o strategie de menținere a stabilității economice în fața incertitudinilor globale. În acest context, BNR va monitoriza cu atenție evoluția inflației și a cursului leu-euro, pentru a decide dacă este momentul unei relaxări a politicii monetare.

În concluzie, ședința de joi a BNR este o decizie crucială, care va determina direcția economiei românești în următorii ani. Menținerea dobânzii la 6,5% va fi o alegere strategică, într-o situație economică complexă, în care inflația continuă să crească, iar incertitudinile persistă.

Sursa anonima