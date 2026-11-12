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Într-un moment istoric în care transformările tehnologice schimbă radical modul în care se produc, se investește și se organizează resursele, Alexandru Petrescu, Președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), a subliniat importanța unei agende comune pentru finanțele digitale în Europa Centrală și de Est. Evenimentul a avut loc în cadrul Forumului „Digital Finance in Central and Eastern Europe”, organizat de ASF, cu sprijinul Institutului de Studii Financiare (ISF), la București, joi, 12 noiembrie. Acest forum a reunit reprezentanți ai autorităților de supraveghere, instituțiilor financiare, Băncii Naționale a României (BNR), instituțiilor europene, organizațiilor internaționale, precum și ai mediului financiar și academic din România.

Transformarea digitală: un salt de calitate în economia financiară

Pe parcursul istoriei, marile progreselor tehnologice au schimbat profund modul în care societățile produc, investesc și își organizează resursele. De la Revoluția Industrială până la apariția economiei digitale, fiecare epocă a remodelat mecanismele prin care capitalul circulă și contribuie la prosperitatea economică. Transformarea actuală, însă, are o particularitate importantă: ritmul schimbărilor tehnologice depășește adesea capacitatea instituțiilor și a societății de a înțelege pe deplin implicațiile acestora.

Inteligența artificială, automatizarea proceselor financiare, noile infrastructuri digitale și modelele inovatoare de investiții influențează deja arhitectura piețelor financiare și relația dintre acestea și oamenii pe care îi deservesc. În acest context, autoritățile de supraveghere au responsabilitatea de a înțelege schimbările în desfășurare, de a anticipa riscurile emergente și de a contribui la dezvoltarea unor piețe financiare capabile să valorifice oportunitățile tehnologice.

Pentru Alexandru Petrescu, organizarea Forumului la București are o semnificație deosebită atât pentru România, cât și pentru ASF. Participarea reprezentanților instituțiilor din numeroase state conferă reuniunii o dimensiune regională clară. Pentru România, evenimentul reprezintă o oportunitate de consolidare a contribuției la dialogul european privind viitorul piețelor financiare. Pentru ASF, găzduirea reuniunii reflectă intenția instituției de a avea un rol activ în discuțiile care vor influența evoluția reglementării și supravegherii financiare în următorii ani.

Pe lângă aceste aspecte, forumul a fost ocazia pentru Petrescu de a sublinia faptul că Europa Centrală și de Est are nevoie de piețe de capital mai dezvoltate. România, în special, vrea să contribuie la modernizarea finanțelor prin digitalizare. În același timp, se evidențiază faptul că piețele financiare din regiune au nevoie de infrastructură modernă, iar inteligența artificială este una dintre temele principale ale evenimentului.

Într-un alt context economic, saltul de 30 de milioane de lei investiți de Celco și prăbușirea turismului din Praid, cu o scădere de 80% în activitate, arată cum transformările digitale pot fi atât oportunități, cât și provocări. Aceste evenimente reflectă realitatea complexă a economiei contemporane, în care progresul tehnologic poate fi un motor de dezvoltare, dar și un factor de instabilitate.

Deși forumul a fost centrul atenției, este important de menționat că evenimentele din sectorul financiar nu se limitează la București. Salt Bank a debutat oficial ca participant la Bursa de Valori, iar alte evenimente economice au avut loc în alte regiuni, demonstrând diversitatea și complexitatea pieței.

În concluzie, transformarea digitală nu este doar o oportunitate, ci și o provocare majoră pentru piețele financiare din Europa Centrală și de Est. România, cu sprijinul ASF, are un rol deosebit în această tranziție, iar evenimente precum Forumul „Digital Finance in Central and Eastern Europe” pot fi un punct de cotitură în acest proces.

Sursa anonima