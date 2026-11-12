46 de percheziții DIICOT: anchetă la Oil Terminal și CEC Bank

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Joi, 12 noiembrie 2026, într-o acțiune cu amploare, DIICOT a desfășurat 46 de percheziții domiciliare în București și în cinci județe: Constanța, Bacău, Prahova, Galați și Ilfov. Această anchetă, condusă de procurorii DIICOT – Structura Centrală, implică o rețea de criminalitate organizată, suspectată de evaziune fiscală, fraude cu credite garantate de stat, trucarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Printre persoanele vizate se numără Gabriel Daraban, director comercial la Oil Terminal Constanța, fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), șeful Biroului Vamal de Frontieră Constanța, șeful Inspecției Fiscale din cadrul ANAF Bacău, directori din cadrul Oil Terminal și funcționari cu funcții de conducere din CEC Bank București. Ancheta vizează, de asemenea, persoane din conducerea unor societăți comerciale implicate în aprovizionarea, depozitarea și comercializarea produselor petroliere.

Fratele președintelui Camerei de Comerț a fost vizat într-un dosar cu prejudiciu de peste 25 de milioane de lei.

Un prejudiciu „astronomic” și o rețea complexă

Conform informațiilor obținute de surse judiciare, anchetatorii investighează presupuse mecanisme de evitare a plății TVA și accizelor pentru produse petroliere, precum și obținerea ilegală de credite garantate de stat. Prejudiciul estimat pentru componenta vamală se apropie de 50 de milioane de euro, o sumă care arată dimensiunea imensă a rețelei suspectate de fapte infracționale. În plus, anchetatorii verifică operațiunile prin care cantități importante de produse petroliere ar fi fost eliberate din antrepozitul vamal din Constanța fără achitarea la timp a obligațiilor fiscale.

Global Defense Logistics, firma în care frații Daraban dețin peste 20% din acțiuni, a avut afaceri de 548 milioane de lei în 2025. Această entitate a fost vizată și în alte dosare, inclusiv în acordarea asistenței portuare pentru navele NATO, unde DNA a făcut percheziții în 2023. Gabriel Daraban, de 14 ani director la Oil Terminal, este una dintre cele mai importante persoane vizate în această anchetă. El a fost menționat în trecut în contextul deplasărilor cu un avion privat spre Mykonos, un scandal care a alimentat suspiciuni privind activitățile ilegale ale unor grupuri de influență.

Descinderi la Oil Terminal și CEC Bank

Procurorii DIICOT și ofițerii de poliție judiciară au efectuat, joi dimineață, 46 de percheziții în București și în cinci județe, inclusiv la sediul companiei Oil Terminal din Constanța și la Biroul Vamal de Frontieră Constanța. Aceeași sursă afirmă că descinderi au loc și la două subunități ale CEC Bank, entitate care ar figura pe traseele financiare ale „afacerii judiciare” investigate de anchetatori. Ancheta vizează, de asemenea, funcționari din instituții publice și bancare, precum și antrepozite fiscale, prin intermediul cărora ar fi fost controlate circuitele comerciale cu produse petroliere.

Un dosar complex, cu legături în profunzime

Gruparea suspectată de a fi formată în 2023, în jurul a patru suspecți, a atrăs ulterior alți membri. Ancheta DIICOT vizează, în mod explicit, constituirea unui grup infracțional organizat, evaziune fiscală, obținerea ilegală de fonduri, înșelăciune, deturnarea licitațiilor publice și abuz în serviciu. Printre alte firme vizate se numără societăți comerciale implicate în aprovizionarea, depozitarea și comercializarea produselor petroliere, inclusiv Global Defense Logistics. Ancheta este considerată una dintre cele mai importante din ultimele luni, având legătură directă cu prejudiciul „astronomic” și cu activitățile ilegale din sectorul energetic și financiar.

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