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Rezolv Energy anunță 7 parteneri pentru proiect solar de 1,36 GWp

Redacția Indexstiri.ro noiembrie 12, 2026
Rezolv Energy anunță 7 parteneri pentru proiect solar de 1,36 GWp

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Un proiect de amploare, cu potențial să schimbe fața energiei regenerabile în Europa, a făcut un pas decisiv înainte. Rezolv Energy, companie susținută de Actis și Mubadala, a anunțat desemnarea a șapte parteneri pentru construcția parcului fotovoltaic Dama Solar, un proiect de 1,36 GWp din județul Arad, în vestul României. Odată finalizat, acest proiect va deveni cel mai mare proiect de energie regenerabilă onshore din Uniunea Europeană, un fapt care a stârnit deja reacții din partea investitorilor și a industriei energetice.

Un proiect de amploare, cu impact economic și energetic major

Întinzându-se pe o suprafață de peste 1.000 de hectare, Dama Solar este preconizat să genereze anual aproximativ 1.800 GWh de energie electrică verde, o cantitate echivalentă cu circa 36% din totalul energiei electrice solare produse în România în 2025. Punerea în funcțiune comercială este planificată pentru a doua jumătate a anului 2028, iar etapa de construcție va genera locuri de muncă, necesitând, în perioada de vârf, o forță de muncă de aproximativ 1.500 de persoane.

Proiectul este susținut de un pachet de finanțare de până la 561 de milioane de euro, acordat de un consorțiu format din 14 finanțatori, având la bază o investiție-ancoră a Băncii Europene de Investiții (BEI). Finanțarea a fost asigurată de un consorțiu format din 10 bănci comerciale, printre care Erste Group Bank, UniCredit Bank, Banca Comercială Intesa Sanpaolo Romania, Société Générale, OTP Bank, Československá obchodní banka (ČSOB), Raiffeisen Bank S.A., dar și alte instituții financiare.

Partenerii desemnați vor realiza componente distincte ale proiectului, în trei domenii-cheie. CHINT Green Energy, CMC Europe și Solarpro vor prelua, fiecare, câte un set distinct de lucrări de proiectare, achiziții și construcție (EPC), în timp ce EnergoBit și Siemens Energy vor realiza infrastructura electrică de înaltă tensiune. Tongwei și Astronergy vor furniza modulele fotovoltaice, iar Tongwei Solar și Rezolv au semnat, săptămâna trecută, un acord pentru furnizarea a 846 MW de module TNC 3.0 pentru proiect, primul transport plecând deja de la unitatea de producție a companiei din Nantong.

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„Având șapte parteneri care lucrează la diverse componente ale proiectului, coordonarea va fi esențială. Ne concentrăm pe reunirea expertizei acestora pentru a asigura o colaborare fluidă între activitățile de inginerie, infrastructura electrică și furnizarea modulelor fotovoltaice pe parcursul etapei de construcție. Este un demers de amploare și așteptăm cu interes să colaborăm strâns cu toți cei șapte parteneri pentru a finaliza proiectul în condiții de siguranță și eficiență”, a declarat Ivan Jara Carrasco, directorul diviziei de stocare și energie solară în cadrul Rezolv Energy.

Desemnarea partenerilor marchează o etapă importantă, pe măsură ce Dama Solar intră în faza de construcție. La sfârșitul lunii septembrie 2026, Rezolv Energy, prin intermediul companiei de proiect West Power Investments, a semnat un pachet de finanțare de până la 561 de milioane de euro pentru proiect. Acesta a fost susținut de o investiție-ancoră a Băncii Europene de Investiții (BEI), care beneficiază de o garanție InvestEU.

Proiectul Dama Solar reprezintă nu doar un pas important în dezvoltarea energiei regenerabile în România, ci și o investiție majoră în economia națională, cu potențial de a atrage alte proiecte similare în viitor. Cu toate acestea, provocările legate de coordonarea între șapte parteneri, de asigurarea calității și de respectarea termenelor de punere în funcțiune rămân în centrul atenției investitorilor și a părților interesate.

Sursa anonima

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