Romgaz își schimbă rolul până în 2027, potrivit lui Răzvan Popescu

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În 2027, Romgaz va deveni un grup energetic integrat, cu activități variate, de la producția de gaze și depozitare până la energie electrică și producția de îngrășăminte, a anunțat Răzvan Popescu, directorul general al companiei. Declarația a fost făcută la Romanian International Energy Conference, organizată de Federația Patronală a Energiei. Termenele anunțate se întind până în 2035, iar unul dintre proiecte, Neptun Deep, are deja un calendar clar. De Ovidiu Constantin Romgaz, principalul producător de gaze din țară, se pregătește să devină în 2027 un grup energetic integrat, cu producție de gaze, depozitare, energie electrică și îngrășăminte, a declarat marți, 10 noiembrie, directorul general Răzvan Popescu.

Proiecte cheie pentru transformarea Romgaz

Producția și depozitarea de gaze naturale, activitatea de bază a companiei, va fi completată de proiectul Neptun Deep, dezvoltat de Romgaz împreună cu OMV Petrom. În plus, centrala pe gaze de la Iernut, un proiect asumat de Romgaz ca contractor general, va fi gata pentru sincronizare în 2027, iar operarea comercială va începe în vară. Combinatul Azomureș, preluat în septembrie 2026 și integrat ca sucursală, va adăuga producția de îngrășăminte la portofoliul companiei.

În ceea ce privește Neptun Deep, prima jumătate a anului 2027 va marca intrarea primului gaz în Sistemul Național de Transport, conform planului comun dintre Romgaz și OMV Petrom. Platoul de producție va fi atins la sfârșitul trimestrului al treilea din 2027. Repornirea instalațiilor Azomureș va începe în trimestrul al doilea din 2027, în condiții de siguranță și eficiență.

Investițiile în energie regenerabilă, conform declarațiilor lui Răzvan Popescu, pot depăși 2,5 miliarde de euro până în 2035. Proiectele de energie regenerabilă, inclusiv două parcuri fotovoltaice cu baterii, se află în stadiul studiilor de fezabilitate.

Centrala de la Iernut a avut o evoluție complexă, iar conducerea Romgaz a fost nevoită să preia rolul de contractor general, o măsură fără precedent pentru o companie controlată de stat. Preluarea Azomureș a fost finalizată pe 2 septembrie 2026, după semnarea acordului de preluare pe 29 mai 2026. Romgaz a anunțat că prioritatea următoarei etape este integrarea activității preluate, cu accent pe eficiență operațională și disciplină financiară.

Proiectul Neptun Deep rămâne pe grafic, iar după intrarea primului gaz, urmează o creștere treptată a producției și testarea performanței operaționale. Răzvan Popescu a menționat că cele două companii au restrâns fereastra pentru primul gaz tocmai la prima jumătate a anului viitor.

Transformarea Romgaz nu este doar o schimbare de rol, ci o strategie de integrare pe verticală, care urmărește să asigure securitatea energetică și alimentară a României. Cu un orizont până în 2035, compania se pregătește să devină un jucător major în sectorul energetic și agricol.

Sursa anonima