Șantierul Mangalia nu funcționează, are nevoie de investiții, spune Rheinmetall

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Șantierul Naval Mangalia se află într-o stare deplină de inactivitate, iar repunerea în funcțiune va necesita investiții semnificative, angajări de personal și o perioadă îndelungată de eforturi, a declarat Andre Neumann, directorul de vânzări al Diviziei de Sisteme Navale Rheinmetall. Într-un interviu oferit pentru News.ro, Neumann a subliniat faptul că compania germană nu a cumpărat încă șantierul, ci doar a depus o ofertă câștigătoare. În ciuda acestui pas, tranzacția nu este încă finalizată, iar Rheinmetall a achitat doar garanția de participare, care reprezintă 10% din valoarea de pornire a licitației, adică 184 de milioane de euro.

Șantierul este insolvabil și inactiv, iar reluarea activității va dura „ceva timp”

Neumann a avertizat că șantierul este „insolvabil și inactiv”, iar repunerea în funcțiune va dura „ceva timp”. Pentru a redresa structura, vor fi necesare lucrări semnificative de întreținere, investiții mari și angajarea unui personal calificat. „Nu mai există forță de muncă. Așadar, trebuie să angajăm oameni, trebuie să aducem personal. Acest lucru va dura ceva timp”, a subliniat Neumann, în timp ce participa la Euronaval, cea mai mare expoziție de apărare navală din lume.

În ciuda faptului că Rheinmetall a câștigat licitația, în valoare de 138 de milioane de euro, adică 75% din prețul inițial, tranzacția nu este încă încheiată. Compania germană a depus o ofertă câștigătoare, dar nu a finalizat achiziția. Reprezentanții Rheinmetall au achitat doar garanția de participare, iar restul plății va fi efectuat în etape ulterioare. În plus, principalul creditor al Damen Mangalia, Damen Holding BV, a contestat modificarea procedurii de vânzare, ceea ce adaugă un factor de incertitudine în procesul de achiziție.

Rheinmetall, împreună cu partenerii de la MSC, intenționează să transforme șantierul naval Mangalia într-o facilitare cu dublă utilizare, capabilă să construiască atât nave comerciale, cât și nave militare. „În prezent, parcurgem procesele de achiziționare a activelor șantierului naval împreună cu partenerii noștri de la MSC. Împreună, vom înființa un șantier naval cu dublă utilizare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că șantierul naval va putea construi atât nave militare, cât și nave comerciale. Prin această simbioză, vom avea o încărcătură constantă, asigurând stabilitate pentru locurile de muncă, forța de muncă și pentru furnizorii din jur”, a explicat Neumann.

În ceea ce privește impactul asupra estimărilor financiare ale companiei, Grupul german de armament Rheinmetall și-a redus estimările privind veniturile și marja operațională pentru 2026, în urma întârzierilor în derularea unor contracte de apărare și în livrările de muniție. Aceste probleme au dus la amânarea unei părți a veniturilor pentru anul viitor, ceea ce subliniază complexitatea situației economice și operaționale.

Pe 9 octombrie, după patru licitații ratate, Rheinmetall Real Estate România SRL a fost declarată câștigătoarea licitației în care șantierul naval Mangalia era scos la vânzare. Compania este o subsidiară a Rheinmetall, cu acționar 100% firma Rheinmetall Liegenschaften Und Vermietung Gmbh din Germania.

În ciuda investițiilor majore, șantierul nu va relua imediat producția. Conform declarațiilor oficiale, platforma nu este funcțională, iar reluarea activității depinde de investiții importante, lucrări de întreținere și recrutarea de personal, după concedierile masive din acest an. Aceasta înseamnă că repunerea în funcțiune va dura ceva timp, fiind necesare investiții și angajarea personalului.

Pentru antreprenori și manageri, această situație evidențiază o realitate dură: o infrastructură industrială aflată în declin nu poate fi redusă la funcțiune fără o investiție de amploare, iar procesele de reactivare sunt complexe, costisitoare și de lungă durată.

Lucian R.