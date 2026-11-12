OZN uriaș, cu „tentacule”, filmat lângă o bază militară din SUA

G Adaugă Indexstiri.ro ca sursă preferată în Google

Un obiect zburător neidentificat (OZN), cu aspect de meduză și prelungiri asemănătoare unor tentacule, a fost surprins pe cerul din Alaska, în apropierea unei baze militare americane. Imaginile au stârnit numeroase semne de întrebare, mai ales după ce obiectul misterios a dispărut fără urmă în doar câteva minute. Doi soți care au asistat la întreaga scenă susțin că nu au reușit să găsească nicio explicație logică pentru ceea ce au văzut.

Evenimentul a avut loc în Anchorage, la ora 22:13

Totul s-a petrecut pe 15 iunie, în jurul orei 22:13, în Anchorage. Sara Jane Osborn fotografia un curcubeu în timp ce se afla în mașină alături de soțul ei, Pete, când a observat o formă întunecată deasupra copacilor. Inițial, femeia a crezut că este vorba despre o insectă, însă, după ce a privit mai atent, și-a dat seama că era ceva mult mai neobișnuit.

Potrivit relatării femeii, obiectul avea o culoare neagră și argintie, iar partea inferioară prezenta mai multe prelungiri care păreau să se miște independent. Acesta plutea în aer și se rotea de la stânga la dreapta, înainte să dispară brusc.

Cei doi au spus că obiectul se afla în direcția bazei militare comune Elmendorf-Richardson (JBER), o instalație importantă a armatei americane, care găzduiește inclusiv avioane de luptă F-22 Raptor.

Imagini și filmare surprinzătoare

Sara Jane a reușit să facă mai multe fotografii și să înregistreze o scurtă filmare. Femeia susține că a surprins imagini la intervale de numai câteva milisecunde, însă ceea ce a nedumerit-o cel mai mult a fost modul în care se deplasa obiectul.

„Era foarte clar că, prin modul în care se mișca, nu era un zmeu”, a povestit aceasta.

După dispariția obiectului, cei doi soți au mers într-un parc din apropiere, convinși că ar putea găsi pe cineva care manevrase un zmeu. Nu au descoperit însă nimic suspect. Au continuat căutările și au verificat inclusiv zona Arctic Valley, timp de aproximativ 30 de minute, fără niciun rezultat.

Explicații oficiale lipsă, misterul rămâne

Pete a estimat că obiectul s-ar fi aflat la aproximativ cinci kilometri de poziția lor și că părea mult mai mare decât un avion observat în apropierea munților.

Chiar și așa, nu există dovezi care să confirme că obiectul avea legătură cu baza militară sau că provenea din afara Pământului. O dronă, un zmeu sau un alt obiect zburător nu au fost excluse.

Chiar și așa, experiența a rămas una greu de uitat pentru cei doi. „Doar Dumnezeu și guvernul știu ce era”, a spus Sara Jane Osborn, care susține că nici acum nu poate explica dispariția misterioasă.

„Pentru că era acolo, iar apoi nu a mai fost. Nu pot să neg că s-a întâmplat”, a încheiat femeia.

T. Lupu