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Una dintre cele mai iubite actrițe de la Hollywood, Anne Hathaway, a devenit din nou mamă, la vârsta de 43 de ani. Aceasta a adus pe lume al treilea copil al său, alături de soțul ei, Adam Shulman, un designer de bijuterii și producător de film, în vârstă de 45 de ani. Confirmarea s-a făcut prin surse din TMZ și revista People, iar vestea a fost anunțată oficial de actriță pe 19 iunie, printr-un mesaj viral pe Instagram. Ea este căsătorită din 2012 cu Adam Shulman

Un nou copil într-o familie deja plină de emoții

Cel de-al treilea copil al cuplului Hathaway-Shulman se alătură celor doi băieți ai lor, Jonathan, în vârsta de 10 ani și Jack, de 6 ani. Noul membru al familiei vine într-un moment special pentru Anne, care a avut o carieră extrem de prolifică în 2026, fiind prezentă în nu mai puțin de cinci filme. Acest an a fost unul deosebit de important pentru actriță, care a fost premiată cu Oscar pentru rolul din filmul „Les Misérables”.

Într-o apariție în emisiunea „Late Night with Seth Meyers”, Anne a vorbit deschis despre noua sarcină, exprimându-și surpriza și bucuria. „Doamne, este minunat. Este minunat”, a spus ea, adăugând că a fost atât de șocați că a rămas însărcinată pentru a treia oară după vârsta de 40 de ani. Pentru a descrie evenimentul, actrița a folosit o analogie din baschet, numindu-l „buzzer-beater”, o expresie care se referă la un coș înscris chiar înainte de expirarea timpului într-un meci.

O tendință în rândul vedetelor

Sarcina lui Anne Hathaway nu este o excepție în rândul celebrităților care aleg să devină mame la vârste mai înaintate. În aprilie, Natalie Portman, în vârsta de 44 de ani, a dezvăluit că este însărcinată pentru prima dată cu partenerul ei, muzicianul Tanguy Destable. În luna mai, Cameron Diaz, de 53 de ani, a adus pe lume al treilea copil al său, alături de soțul ei, Benji Madden.

Pentru Anne, această sarcină are un sens special, deoarece vine la finalul unui an extrem de prolific din punct de vedere artistic. În 2026, actrița a jucat în cinci filme, un lucru extrem de rar pentru orice actriță de la Hollywood. Printre titluri se numără drama psihologică „Mother Mary” (aprilie), comedia „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” (mai), epopeea „Odiseea” (iulie), S.F.-ul „The End of Oak Street” (august) și drama psihologică erotică „Verity” (septembrie).

Un viitor artistic plin de promisiuni

Pentru anul viitor, Anne Hathaway are confirmat deocamdată un singur film, drama americană de război „Alone at Dawn”, în care va juca alături de Adam Driver și Betty Gilpin, sub regia lui Ron Howard. Acest an pare să fie unul de tranziție pentru actriță, care a avut o carieră deosebit de intensă, dar și o viață personală plină de evenimente emoționale.

Într-o lume în care celebritățile aleg din ce în ce mai des să aibă copii la vârste mai mari, Anne Hathaway este un exemplu clar de cum se poate combina succesul artistic cu o viață de familie plină de emoții.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (80) →