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Una dintre cele mai importante platforme de streaming din România se pregătește să dispară. SkyShowtime, serviciul care este disponibil în peste 20 de țări europene, își va înceta activitatea treptat la sfârșitul anului 2027, după decizia acționarilor, anunță oficial. Consiliul de Administrație al companiei a informat angajații despre această decizie, iar CEO-ul platformei, Monty Sarhan, va părăsi compania. Această închidere oficială vine după luni de analiză și consultări, într-un mediu de streaming din ce în ce mai competitiv.

Decizia acționarilor și impactul asupra angajaților

Într-o scrisoare adresată angajaților, compania a explicat că acționarii SkyShowtime au inițiat o analiză a opțiunilor strategice în luna septembrie, urmată de consultări cu angajații în luna octombrie. Această analiză a fost finalizată, iar concluzia a fost clară: încetarea activității SkyShowtime la sfârșitul anului 2027 este cea mai potrivită cale de urmat. În ciuda eforturilor deosebite ale echipei, acționarii au ajuns la concluzia că nu mai există un viitor sustenabil pentru platformă în condițiile actuale ale pieței.

În urma acestei decizii, Monty Sarhan, directorul general al platformei, va părăsi compania. În timp ce SkyShowtime își încheie activitatea, abonații vor continua să aibă acces la servicii până la finalul anului 2027. Consultările cu angajații sunt în desfășurare, iar calendarul și procedura pot varia de la o țară la alta, în conformitate cu cerințele locale.

Originea platformei și evoluția ei

Lansată în România în februarie 2022, SkyShowtime a fost de la început un concurent aparte pe piața de streaming. Platforma a fost rezultatul unui parteneriat între două dintre cele mai mari companii americane din media: Paramount Global și Comcast. Numele SkyShowtime provine de la Sky Group, divizia din Marea Britanie a Comcast și de la Showtime, televiziunea premium a Paramount. Lansată în România în februarie 2022, SkyShowtime a fost de la început un concurent aparte pe piața de streaming.

În loc să lanseze propriile servicii de streaming în Europa, Paramount+ și Peacock, companiile au ales să creeze o platformă comună pentru clienții europeni. Acest parteneriat a fost menținut și după achiziția Paramount Global de către Skydance Media, în 2024. Astfel, s-a format noua entitate: Paramount Skydance.

În ciuda eforturilor de a se adapta la dinamica pieței, SkyShowtime a fost mereu în fața unor competiții globale care investeau masiv în conținut, tehnologie și sport. Acest lucru a făcut din ce în ce mai dificil pentru platforma regională să atingă amploarea necesară pentru a avea succes pe termen lung.

Ce urmează după închiderea SkyShowtime

Pentru abonații din România și alte țări europene, închiderea nu înseamnă un acces imediat întrerupt la servicii. În schimb, producții populare precum „Mobland”, „Dexter”, „Yellowstone” sau „Tulsa King” vor putea fi urmărite pe noua platformă rezultată din tranzacția Skydance: Paramount+ și HBO Max. Aceste servicii vor prelua conținutul și abonații SkyShowtime, dar într-un cadru diferit.

În ciuda închiderii, SkyShowtime va funcționa în mod normal până la finalul anului 2027. În această perioadă, compania își va finaliza afacerile, iar angajații vor fi consultați în conformitate cu regulile locale. Acest moment reprezintă o capăt de drum pentru o platformă care a fost o prezență importantă în lumea streaming-ului european, dar și un început pentru alte servicii care vor prelua locul ei.

T. Lupu

Despre autor T. Lupu T. Lupu scrie pe mai multe frecvențe: mașini și controale ANAF, tehnologie și mesaje false care îți cer datele cardului, dar și monden și horoscop. Dacă e o înșelătorie nouă în circulație, o semnalează printre primii. Toate articolele scrise de T. Lupu (83) →